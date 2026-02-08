觀影說劇／謝苗再扮「東北警察」 找到動作片賣座新模式

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
拍完前兩部「東北警察故事」後，謝苗已經摸索出一套觀眾比較喜歡的東西。(取材自微博)
拍完前兩部「東北警察故事」後，謝苗已經摸索出一套觀眾比較喜歡的東西。(取材自微博)

中國男星謝苗近年來在動作片領域找到了自己的方向，「東北警察故事」系列和「目中無人」系列，贏得了市場和口碑的雙重認可。前者已經拍了三部，至於這個系列是否還會繼續拍下去，謝苗說，只要觀眾喜歡，就會一直拍下去。但「得拿出一些觀眾沒見過的東西才行」。

新京報報導，謝苗記得，自己早前最多也就跑三、四站路演，這次是他主演的電影「東北警察故事3」上映，在網路電影中打拚多年之後，他終於重新「打」回大銀幕。

童星出身的謝苗，9歲就已經在武俠動作片中嶄露頭角，在「新少林五祖」中飾演洪熙官之子洪文定，以漂亮的身手和出色的演技，開啟了演藝生涯。之後他在「給爸爸的信」中與李連杰二度合作，少年老成的表演更是讓他成為動作童星的代表人物。

不過，正值學齡階段的謝苗聽從父母的安排，從片場回到了校園。大學畢業後，他又投身影視行業，摸爬滾打多年，直到遇到「李紅旗」，才讓他在動作片領域重新找到了自己的方向。

報導說，「東北警察故事3」依舊延續「警察沒有假期」的故事模式，警察李紅旗休假飛往海角去籌辦婚禮，結果遭遇了拐賣兒童團夥，李紅旗用六場惡戰戰勝了犯罪分子，再次懲惡揚善。

拍完前兩部「東北警察故事」之後，謝苗和主創已經摸索出一套觀眾比較喜歡的東西。比如第一部，觀眾對李紅旗跟老丈人這個點特別喜歡，到了第三部就變成李紅旗與丈母娘之間的互動關係，把以前總結出來的經驗放到裡面，「我們想讓這個口子開得更大一點，讓更多人喜歡，所以就加入一些喜劇的東西，讓整個片子看起來更加輕鬆娛樂一點。」謝苗說。

在經歷了一段時間的低迷之後，這兩年動作/武俠片在市場上有些許回暖。2024年的「九龍城寨之圍城」，2025年的「射雕英雄傳：俠之大者」「捕風追影」，還有即將於2026年春節檔上映的武俠動作大片「鏢人」，都為這個古老類型注入了新的活力，讓觀眾看到華語武俠動作片新的可能性。

作為童星出身的謝苗，曾經也是武俠動作片黃金年代的參與者。在他看來，動作片帶給觀眾的娛樂性和體驗感，尤其是大銀幕裡那種聲效的配合，是其他電影類型無法取代的。

這幾年，謝苗在動作片領域找到了自己的方向，「東北警察故事」系列和「目中無人」系列，贏得了市場和口碑的雙重認可。前者已經拍了三部，至於這個系列是否還會繼續拍下去，謝苗說，只要觀眾喜歡，就會一直拍下去。但謝苗也有壓力，「得拿出一些觀眾沒見過的東西才行」。

李連杰 春節

