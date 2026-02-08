我的頻道

黃子韜賣了1.5億元衛生巾「還沒回本」 網友：你太急了

娛樂新聞組／即時報導
大陸「戀愛腦霸總」黃子韜與老婆徐藝洋肆無忌憚曬恩愛，被粉絲形容「閃到想戳瞎雙眼」；而黃子韜另一個引發熱議的話題就是他跨界賣衛生巾。近日，黃子韜以企業家身分參加南韓綜藝節目，談及自己的衛生巾事業時表示，目前衛生巾己經賣了1.5億元（人民幣，下同），但「本金還沒有賺回來」。

據中國藍新聞2月6日報導，近日，黃子韜以企業家身分參加南韓綜藝，介紹自己結婚的近況以及衛生巾事業。他在節目中回應主持人問及衛生巾的銷售狀況時表示，銷售了1.5億，同一個工廠有6條生產線，每條生產線花了2000多萬元，本金還沒有賺回來。

黃子韜跨界涉足衛生巾產業始於去年3月。當時央視「3·15」晚會曝光了衛生巾、紙尿褲、一次性內褲等衛生用品的生產亂象。隨後，黃子韜在直播中稱，「那些賺衛生巾黑心錢的人真的太惡心」，透露想做透明化衛生巾工廠。

兩個月後，黃子韜旗下衛生巾品牌朵薇在浙江東陽工廠舉辦新品發布會，正式推出包含迷你巾、日用裝、夜用裝、安心褲等在內的6款醫護級衛生巾新品，其中62片組合裝售價49.8元。據第三方數據平台蟬魔方統計，2025年5月，該品牌以5458萬元銷售額躋身抖音衛生巾銷量榜第三名，超越蘇菲、護舒寶等傳統品牌。

但在去年6月，江西一位消費者投訴稱購買的朵薇衛生巾內出現黑色異物，相關話題一度登上熱搜。品牌方回應稱異物為無紡布生產時纖維受熱碳化，經檢測符合國家標準。

黃子韜並曾在直播中提到歡迎各路媒體和消費者參觀監督線下工廠生產衛生巾的過程，並向「突擊」探訪的央視財經主持人展示了「透明工廠」的全新生產系統，稱要「把品控做到極致」。

黃子韜，1993年5月2日出生於山東省青島市，流行樂男歌手、演員、主持人。

對於黃子韜稱衛生巾賣了1.5億元還沒賺回本金，不少網友覺得他太急於想回本：「要是這麼快回本，他都擠不進這個賽道了」，「才做了多長時間，回本以後不就賺了」，「這是去年8月份的採訪。那時才開售了3個月。投了幾億，3個月能回本那就是印鈔機了」，「很正常啊，實體產業就是這樣」，「3個月賣1.5億元還嫌少？」。

「世紀血案」寇世勳道歉：盼中止電影後製 避免錯誤認知擴散

梁小龍遺產擺不平？遺孀怒斥經紀人冒用粉絲帳號牟利

