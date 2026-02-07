外公為援藏工程師 楊紫用生命詮釋高原女警

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
楊紫選擇用生命去拍「生命樹」。(取材自微博)
楊紫選擇用生命去拍「生命樹」。(取材自微博)

劇本打磨長達5至8年、實地拍攝近200天的高原反盜獵劇「生命樹」正在熱播。楊紫飾演高原女警白菊，透過顛覆性形象塑造與層次分明的演技引發全網熱議。其實，楊紫外公曾為援藏工程師，母親在西藏出生並生活到10多歲才返京。這個背景令楊紫對西藏有著深厚情感，也令她的演出更具說服力。

童星出道的楊紫，如今已是頂流，各種大獎拿到手軟。按理說早就實現財富自由的她，可以選擇「拍戲舒適圈」、「靠名氣躺贏」，卻沒想到，她選擇用生命去拍「生命樹」。

極端環境下，楊紫曾在零下20℃實拍中失溫抽搐；拒絕替身完成冰河浸泡；嚴重高原反應須邊吸氧邊背台詞，拍片期間更曾遭遇7次沙塵暴、2次暴雪，晝夜溫差45℃。但這些都沒有讓她退卻。楊紫曾稱，這個角色的成長是「從懵懂到堅定，從迷茫到清醒」的蛻變，更是一場關於「信仰與責任」的修行。

楊紫的出色表現，連和她搭檔的胡歌都讚不絕口。胡歌受訪時曾說，和楊紫合作完全超出想像，她適應能力和敬業讓人深感佩服。胡歌的話裡雖然隻字未提演技，卻處處在誇讚楊紫演得好。

有網友直言，楊紫拚的從來不是錢，而是對表演的熱愛，是不想被標籤定義的底氣，這才是真正的演員。

作為首部高原反盜獵正劇，「生命樹」融合生態保護、懸疑、掃黑元素，自1月底開播至今，收視和口碑不斷上揚，抖音角色話題播放量超過3億，微博主話題閱讀量近35億。權威媒體評論該劇「填補生態保護主題空白」，觀眾認可「用真實鏡頭喚醒環保意識」。43家品牌合作更是創下正劇招商紀錄。

楊紫 胡歌 抖音

外公曾為援藏工程師…楊紫拒靠名氣「躺贏」用生命詮釋高原女警

「生命樹」胡歌用3句話安撫暴走上句還乖乖掏錢 根本職場溝通聖經

楊紫「生命樹」造型惹議 戴美瞳、偽素顏挨批破壞真實感

高原巡警戴美瞳？楊紫「生命樹」造型惹議 演技被讚跳脫「甜妹圈」

