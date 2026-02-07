我的頻道

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

微博之夜台下偷吃餅乾 高葉被笑「真餓了」

娛樂新聞組／綜合報導
高葉(左)與李乃文在台下低頭分享餅乾。(取材自微博)
高葉(左)與李乃文在台下低頭分享餅乾。(取材自微博)

在熱播劇「狂飆」中憑藉「大嫂」颯爽形象出名的女星高葉，近日在微博之夜晚會上，竟和李乃文在台下嘉賓席悄悄吃餅乾，上演了一齣「吃貨直播」。接地氣行為和她的高冷氣質形成反差萌，一舉登上熱搜。

從網上流出的畫面可見，高葉與李乃文在典禮過程中低頭分享餅乾，全程保持神同步動作，包括小口咀嚼防止碎屑掉落禮服、低頭吞嚥掩護食物。兩人「松鼠式進食」和「偷感十足」的細節引爆全網，成為當晚最出圈的名場面之一。

有網友調侃，「高葉和李乃文是真餓了」、「有上課偷吃零食的同桌既視感」、「明星也是會肚子餓」，還有人專門剪輯了兩人「沉浸式吃播」特寫。

相較於一旁專注社交的白敬亭，高葉與李乃文堪稱「吃貨組」。有網友翻出2025年沈騰在同一活動偷吃零食的舊事，發起「建議晚會備餐」的討論。

其實，當天除了高葉與李乃文，劉宇寧也被拍到直接打包內場玩偶和禮盒帶走，被調侃「連吃帶拿人設永不塌」，登上熱搜話題。

據悉，劉宇寧先前在愛奇藝尖叫之夜等活動中，被拍到多次將桌上的獨立包裝零食悄悄塞進口袋。後續工作人員透露，他因擔心團隊忙碌未進食，特意帶回後台分給大家。

劉宇寧 微博 白敬亭

涉性侵、虐童4項指控 艾美獎男星兼導演被起訴

外公為援藏工程師 楊紫用生命詮釋高原女警

