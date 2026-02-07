賈宏偉演活「太平年」食人將軍 從「C羅」身上借靈感

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
賈宏偉飾演張彥澤以「食人將軍」形象登場。(取材自微博)
賈宏偉飾演張彥澤以「食人將軍」形象登場。(取材自微博)

耗資3.5億人民幣（約5035萬美元），由白宇、周雨彤、朱亞文等人主演歷史正劇「太平年」正在熱播，但開篇就赤裸呈現五代十國「人吃人」的極端情節。劇中，賈宏偉飾演張彥澤正是以「食人將軍」形象登場。

新京報報導，接到「太平年」劇本時，賈宏偉的第一反應是「不敢信」。「第一場戲就是殺子、吃人，我心想，這怎麼可能？虎毒還不食子」。帶著懷疑，他開始查閱史料，卻驚訝地發現，歷史上確有其事，但「我信了，觀眾能信嗎？」

就在開機前的敦煌旱峽，他獨自登上千年古道的高點，面對空曠山谷，大聲喊出了劇本中那句標誌性台詞，「涇原軍上萬兒郎皆是我的骨肉」，當自己的聲音被山谷迴盪，再傳回耳中時，一種奇異的感應發生了。「那一刻，我覺得是張彥澤在回應我」。

賈宏偉回憶道，「我完全相信了。我相信了，再演，就簡單了」。

這種「感應」的瞬間，是演員與角色宿命般的邂逅，可遇不可求。它為之後所有細節的構建，提供了堅不可摧的心理基石。

信念有了，但如何讓觀眾通過視聽「看見」一個活生生的張彥澤？賈宏偉做了一系列的功課。他觀看殺人犯的採訪視頻，捕捉他們講述罪行時輕描淡寫的表情。

他也將目光投向了競技體育的巔峰，「你看C羅罰任意球前盯著門將的眼神，你看喬丹贏得比賽時看向對手的目光。那是一種『踢出去的不是球，是導彈』的殺氣」。

賈宏偉還借鑑了「動物世界」中的草原之王獅子。他將殺人犯的漠然、頂級運動員的必勝殺氣，以及動物世界裡獅子的平靜威嚴，糅合澆築成了張彥澤那張「幾乎沒有表情」的臉。

「太平年」播出後，「張彥澤」成了賈宏偉新的代表符號。

「我沒覺得自己有什麽厚積薄發。演員很普通，角色才偉大，我沾了張彥澤的光」。賈宏偉說，「走到現在，唯有感恩，繼續努力」。

