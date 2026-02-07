成龍自曝ENFJ人格 念錯「愛你老已」網笑翻

成龍解讀網路梗，反差萌更圈粉。（取材自浙江之聲）

71歲成龍 在社交平台發布「階段性上網報告」視頻，稱自己患有ADHD（注意缺陷與多動障礙），馬上衝上熱搜。近日他又向網友公布了MBTI人格測試，指自己是「ENFJ」（主人公型）。結果下一秒就把網路熱梗「愛你老己（愛自己）」念錯成「老已」，反差萌直接戳中網友笑點。

視頻中，成龍手持紅色筆記本，風趣地分享最近學會的網路用語；當被問到「法拉利老了還是法拉利」，成龍馬上接哏，稱自己：「自行車老了還是自行車」。在他念錯「愛你老己」為「老已」時，旁邊工作人員提醒並解釋「愛你老己」的含義，成龍一度表情茫然，沉默數秒才恍然大悟，隨即躬身大笑，直呼：「年輕人，你們饒了我吧！」

對於「主理人」這個詞，在網路上的使用，已超越商業語境，成為年輕人流行的身分標籤。成龍自信的解釋是「主要負責理髮的人，也就是Tony」；對於「邪修」一詞，他則無奈地說：「邪修？我只知道修鞋。」成龍坦言：「雖然不知道哏用得對不對，但我的身材很曼妙」，ENFJ人格與大哥本色高度契合。

成龍被指像極了剛考完期末考的小學生，緊張又期待網友打分；他在影片結尾說：「我可能永遠追不上你們的梗，但我願意學」，反而更圈粉。