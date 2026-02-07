香港老戲骨鄭則仕參賽馬拉松 自曝「一個原因」稱周潤發為師父

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
鄭則仕(後排右一)尊稱周潤發(後排中)為師父。(取材自微博)
鄭則仕(後排右一)尊稱周潤發(後排中)為師父。(取材自微博)

74歲港星鄭則仕早前跟隨着周潤發(發哥)一同參加「渣打香港馬拉松」10公里賽事，不少網友非常佩服他的勇氣與毅力，成為網上熱話。事後，鄭則仕在社交平台分享賽後心得，還稱發哥為師父，感謝對方送他新生命。近日，他針對「為何稱比自己年紀小的發哥為師父」一事，作出回應。

香港01報導，鄭則仕完成「渣馬」10公里賽事令不少網友佩服，他曾經發文表示，「特別特別要感謝我的師父（周潤發），在他的指導監督之下，才能完成今天的夢想，還有我的隊友給我那種鼓勵」

當時，有網友好奇，明明鄭則仕的年紀比發哥年長好幾歲，為何要稱對方為師父呢？

對此，鄭則仕近日在社交平台回應ㄡ「他能力強就能當師父，師父不是年紀問題，而是能力問題。他進行比我早，能力比我強，我拜他為師我榮幸。」

另有網友問到，「這個年紀了，還是不要忽然改變生活習慣，譬如激烈運動，大吃大喝或者忽然節食，跑一次體驗過就好，畢竟74而不是47了，個人建議」，鄭則仕則回應，「你的建議很好，我不會過量，每個人都需要有自知之明，量力而為。」

據悉，70歲的周潤發今年與藝人鮑起靜（76歲）、鄭則仕（74歲）、劉江（79歲）等組隊參賽「渣馬」，四人加起來足足299歲。

