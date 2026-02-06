觀影說劇／「維多利亞壹號」演殺人狂 何超儀：天助我也

何超儀(中)、陳子聰(右)以及852電影公司簽約藝人Iman。(圖／852Films提供)

港星何超儀2010年與老公陳子聰製作電影「維多利亞壹號」並擔任主演，不僅在金馬獎獲得提名，更讓她提名香港 電影金像獎影后。時隔15年由導演彭浩翔親自操刀的「維多利亞壹號 國際版」終於在香港首映，何超儀與監製老公陳子聰親自出席，而旗下藝人Iman、藝人邵音音、導演陳果、導演郭子健等人也到場支持。

國際版保留了最血腥暴力的鏡頭，何超儀提到這部電影概念前衛，當年上映沒有太久，票房沒有拿到冠軍，如今推出國際版有沉冤得雪的感覺，開心表示：「這個故事的概念太新了，當年因為遷就香港電影審查制度，觀眾無法看到完整版本。那時候我還很年輕，心裡有種叛逆卻被壓抑的感覺，畢竟是自己創作出來的作品，還是希望能夠被大家真正看見。」

何超儀與老公陳子聰2006年成立852電影公司今年屆滿20週年，開山之作就是2010年推出的「維多利亞壹號」也即將屆滿15週年，該作更被香港大學列為電影教材，對她來說意義非凡。

於此同時，何超儀受邀擔任知名香港電影頻道MOViE MOViE今年1月的「焦點影人」，期間播放5部她參與演出或製作的電影，包括勵志運動電影「全力扣殺」（Full Strike）；帶領一群香港音樂人到冰島 尋找快樂的紀錄片「尋找極致的喜悅：火與冰」（Finding Bliss: Fire and Ice）。

何超儀談到當年「維多利亞壹號」版權賣到全世界，在海外獲得許多好評，讓她相當欣慰，她不僅在西班牙錫切斯國際電影節榮獲最佳女主角，英國發行商更安排電影在英格蘭及蘇格蘭上映，並邀請她赴英國宣傳，讓她相當驚喜。

陳子聰難忘去英國餐廳吃飯，連餐廳員工都認識何超儀，又回憶起當年在威尼斯影展 首映時，聽說有觀眾看到一半嘔吐，甚至吐到最後叫了救護車送醫，他笑說：「證明國際版很猛！」因此當時香港上映時，特別在每一個觀眾席都會放一個嘔吐感，噱頭十足。

其實多年來海外很多公司洽談購買「維多利亞壹號」版權拍攝影集，好萊塢也有洽談拍攝續集的可能性，何超儀始終沒有答應，她認為這部電影是她與老公陳子聰成立852電影公司的第一部作品，就像是第一個小孩一樣，意義非凡，「如果換了形式去拍，不是原汁原味的話，就不太想要做。」

對於外媒時常定義何超儀在「維多利亞壹號」飾演的女殺人狂鄭麗嫦為「反英雄」（Anti-Heroine），她坦言：「她的確有點精神失常，又非常壓抑，甚至有被虐傾向，始終不相信自己值得被愛惜，也有火爆的一面。給我演這個角色，簡直是天助我也。因為我也是個性火爆，指示被我壓抑住，剛好藉由這個角色來發洩。」

屆滿20周年的852電影公司，今年即將籌備、推出一系列全新作品，踏上新的里程碑，何超儀與旗下藝人Iman參與演出的新片「拾荒法師2」仍在趕拍中，目標趕在過年前殺青，敬業的她特別抽空出席「維多利亞壹號 國際版」首映，再趕回去拍攝。

當記者關心近況，何超儀拉起衣袖，手臂有一大片瘀青，原來拍攝期間大量的動作戲導致她傷痕累累，其中一次她吊鋼絲抱著特技演員從高處飛落到地面，手及大腿內側刮到鋼絲留下大片瘀青，膝蓋半月板也有撕裂的情況，卻必須等到殺青之後才能好好治療，讓老公陳子聰看了超心疼。男主角Iman也是傷痕累累，更慘的是在拍攝櫻花飛舞的場面時，被重複使用的櫻花帶來的灰塵搞到眼睛長針眼，苦不堪言。