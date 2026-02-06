官媒發文談「小城大事」演出心得 黃曉明：把角色交還生活

黃曉明在「小城大事」飾演基層幹部。（取材自微博）

知名男星黃曉明 5日在「人民日報」刊發署名文章衝上熱搜，這篇「把角色交還給生活－談人物的『沉』與『燃』」談到演出「小城大事」的心路歷程，並表示，演員真正要做的，不是製造被記住的瞬間，而是讓觀眾相信，這樣的人確實存在過。

「人民日報」刊發的文章中，黃曉明提到，一開始拿到「小城大事」的劇本，有些不自信：能演好一個身處時代變革中的黨的基層領導幹部的形象嗎？「完完整整讀完劇本，我有了答案：塑造人物，不只是在外形上的靠近，更重要的是精神上的共振。鄭德誠這個人物不僅『燃』，也『沉』下去了，他是把『為人民服務』當作了生命的底色、人生的追求。」

黃曉明說，這部戲，讓他重新理解了什麼叫「責任型人物」，也更讓他學會接受角色的不完美。鄭德誠每天面對的是具體的人、具體的困難、具體的選擇。「他會緊張，會猶豫，會犯錯，會被現實的困難擊中，也會在夜深人靜的時候懷疑自己。這些都不是失敗，而是一個人真正承擔責任後的狀態。」

在塑造人物的過程中，黃曉明說他不再急於顯得堅定，而是允許鄭德誠這個角色莽撞、疲憊、遲疑，甚至笨拙。「很多時候，我會刻意讓自己慢下來，說話慢一點，動作多一點停頓，讓觀眾看到一個人站在選擇面前的真實樣貌。我發現，當我不再急著把他演繹成『完美的人』時，這個角色反而比任何高光時刻都更貼近生活」。

黃曉明提到，回頭看，會覺得鄭德誠不是被塑造出來的角色，而是被時間慢慢磨出來的有血有肉的人。他身上的變化不是突然發生的，而是日常一點一滴的累積。「對我來說，這次創作最大的收穫，不只是完成了一個角色，更是學會慢下來，去靠近一個人的真實處境。學會『不著急』陪著一個角色走過他的猶豫、他的堅持和他的失去。鄭德誠最終留給我的，是一種持續向前的狀態：站在真實生活裡，繼續承擔，繼續前進。這也提醒我，未來的創作要回到生命本身──讓角色從生活中來，也回到生活中去。」

黃曉明最後說，演員真正要做的，不是製造被記住的瞬間，而是讓觀眾相信，這樣的人確實存在過，而且就在我們的身邊。

