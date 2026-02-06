我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TrumpRx網站啟用 直接向藥廠買藥…「未必划算」

川普害慘美觀光業？國際旅客數年減4% 逆全球成長趨勢

從鍋爐工到劉曉慶搭檔… 短劇演員耿大勇：年少曾想當明星

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
耿大勇曾與劉曉慶合作短劇「萌寶助攻：五十歲婚寵」。(取材自微博)
耿大勇曾與劉曉慶合作短劇「萌寶助攻：五十歲婚寵」。(取材自微博)

劉曉慶在短劇「萌寶助攻：五十歲婚寵」中搭檔的耿大勇，近日上了喜劇綜藝「主咖和Ta的朋友們」。這位從國企鍋爐工轉型的草根演員，大談在38歲那年毅然放棄「鐵飯碗」奔赴橫店追逐演藝夢想的故事。

新京報報導，耿大勇笑稱，年少時在同學錄上寫下「成為影視歌三棲明星」夢想，人到中年從頭再來闖蕩演藝圈更懂得腳踏實地，「成名成腕兒這些完全不想了。最重要的就是做好本職工作，演好每一場戲」。

耿大勇2001年參加了深圳廣電舉辦的「青春之星」主持人選拔賽，同屆冠軍是後來成為演員的于曉光。比賽結束後，他一邊主持一邊拍戲，但工作不穩定。在父母的勸說下，他回到安徽老家，進入一家國企工作，一幹就是十幾年。

直到38歲那年，他做出了改變一生的決定，離開國企，前往橫店做一名「橫漂」。

在橫店拍的第一場戲是「大宋宮詞」，他扮演一名宋朝士兵，只是沒有台詞的群演。直到他逐步積累了經驗、得到了認可，2020年和2021年連續兩年獲得「橫店演員工會優秀演員」稱號。

報導說，與劉曉慶合作短劇「萌寶助攻：五十歲婚寵」時，耿大勇的第一反應是不可置信。

該劇殺青後，劉曉慶送了自傳「人生不怕從頭再來」給耿大勇。他連夜看完，對於「人生不怕從頭再來」這句話，也有了更深的理解。

耿大勇在採訪中反覆強調，「我就是一個普普通通的、很努力但又非常幸運的草根演員」。而這份普通中的堅持，恰恰是最不普通的英雄主義。

他還表示，取得今天的成績已經很滿意了，這句話既是對現場觀眾的回應，也是對他自己這些年「從頭再來」旅程的總結。

劉曉慶

上一則

連續5年主持央視春晚…體育主持馬凡舒的華麗轉身 引發熱議

延伸閱讀

整容話題互懟 劉曉慶酸周揚青「眼睛整得再大 也看不清渣男」

整容話題互懟 劉曉慶酸周揚青「眼睛整得再大 也看不清渣男」
「盛夏芬德拉」高口碑 獲評2025人氣微短劇

「盛夏芬德拉」高口碑 獲評2025人氣微短劇
75歲劉曉慶再扮武則天 自嘲「住在熱搜裡的女人」

75歲劉曉慶再扮武則天 自嘲「住在熱搜裡的女人」
「住在熱搜裡的女人」 75歲劉曉慶再扮武則天 親自回應謠言

「住在熱搜裡的女人」 75歲劉曉慶再扮武則天 親自回應謠言

熱門新聞

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)

復出無望？ 趙薇凌晨「美美」空降直播間… 10分鐘後「黑屏」了

2026-01-29 20:35
馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留