2025中國電視劇總回顧 從故事到美學大變革

「唐朝詭事錄之長安」在奇案偵破中融入大唐社會生活圖景。（取材自微博）

回望2025年的中國電視劇集，如果用一個關鍵詞概括，那就是「變革」。在新的媒體格局和觀眾審美審美迭代下，整個行業識變求變，進一步適應劇集創作生產的客觀規律，既有從具體形態到敘事、美學上的突破，也有監管政策的主動變革。劇集創作生態更為豐富，呈現出萬千氣象的新局面。

創作多元 現實題材深化

北京青年報報導，2025年電視劇創作，以現實題材為絕對主流，呈現出從單一走向多元、立體、深度描摹轉變的特徵。創作視野不再局限於宏觀敘事，而是深入社會肌理與個體心靈。

在2025年底播出的「反人類暴行」揭露了日軍731部隊的殘酷行徑，以獨特題材填補了同類創作的空白。可貴的是，作品摒棄了直白血腥的暴力美學，大量採用冷色調與低飽和度畫面，以極為克制的鏡頭展現731部隊的殘忍暴虐，增強了紀實感與沉浸感。

「六姊妹」以普通工人家庭六姊妹長達半個世紀的命運沉浮為主線，將家庭的倫理故事昇華為中國社會變遷的平民史詩；改編自趙德發同名小說的作品「生萬物」以魯南天牛廟村寧、封、費三家族命運為主線，用豐富的視聽語言、鮮活的群像塑造與扎根鄉土的民俗細節，將農耕文明的精神內核與現代表達相融合，兼具地域質感與人文溫度。

都市劇創作轉向對當代青年生存狀態與精神世界的精細刻畫，憑藉對議題的深入探討呈現出強烈的「當下感」。「重啟180天」以「母親重返青春」的奇幻設定為外殼，通過身分互換帶來的視角轉換，讓母女雙方真正理解彼此的困境；「蠻好的人生」打破都市劇菁英「大女主」的套路，塑造了胡曼黎這樣一位中專學歷、在保險 行業打拚的「俗女」角色，讓普通人的光彩被看到。

「生萬物」以鮮活的群像，將農耕文明的精神內核與現代表達相融合。（取材自微博）

「反人類暴行」摒棄了直白血腥的暴力美學，大量採用冷色調與低飽和度畫面。（取材自微博）

敘事突破 不再複製套路

據報導，2025年，在穩定的市場類型賽道上，劇集創作普遍不滿足於套路複製，而是在敘事技巧、文化內涵和價值表達上尋求突破，反向推動類型範式本身的「進化」。

古裝劇集整體朝著回歸歷史質感、深化文化內涵和增強敘事互動性三大方向演進。「唐朝詭事錄之長安」從唐代志怪筆記「酉陽雜俎」中汲取靈感，在奇案偵破中融入唐宴禮儀、馬球運動、海外貿易等歷史文化細節，描畫鮮活的大唐社會生活圖景；「長安的荔枝」以唐代基層官員運送荔枝的艱難歷程為切入點，生動展現彼時官僚體系的運作細節與社會百態，通過小人物的命運折射大時代的特徵特徵；「國色芳華」巧妙地將唐代花鳥使、牡丹培育與女性創業故事結合，精緻的美術製作為觀眾上了一堂盛唐美學課。

而另一部分作品則在敘事模式上大膽創新。「藏海傳」既有懸疑、傳奇、情感、復仇等「爽文」慣用元素，又加入了成長和蛻變的大主題；「凡人修仙傳」則顛覆了仙俠劇的「天才」敘事架構，打造了一個嚴格遵循叢林法則、強調生存智慧的「凡人流」世界，主角的每一步成長都充滿挑戰與風險。

與此同時，國產科幻、奇幻題材劇在敘事上也大膽創新，甚至不乏帶有實驗性質的探索。「濾鏡」通過「換臉變身」的奇幻設定，讓女主角能夠以不同的身分解決現實生活中遇到的問題，既諷刺了「顏值至上」的觀念，又暗藏對追尋真實自我的肯定，成為中青年觀眾的「解壓爽劇」；「不眠日」設定了「單日五次循環」的極限機制，每次循環都是對主角道德抉擇與策略智慧的考驗，案件涉及AI 詐騙、基因編輯等前沿科技倫理。

「藏海傳」既有懸疑、傳奇、情感等，又加入了成長和蛻變的大主題。（取材自微博）

「國色芳華」精緻的美術製作為觀眾上了一堂生動的盛唐美學課。（取材自微博）

AI當助力 重塑美學標準

報導稱，2025年也是技術全面賦能劇集創作，並開始重塑美學標準的一年。技術創新方面，中國國家廣電總局將2025年定為「超高清發展年」，直接引領一場自上而下的視覺革命。同時，以人工智能 為代表的新技術已從後期製作製作，前置並滲透到創作的全流程，深度融入劇集生產的全鏈條，成為決定作品質感與敘事效率的關鍵要素。

「反人類暴行」、「北上」、「樹影迷宮」等劇集採用4K超高清拍攝，追求「沉浸式的真實」；「大生意人」為展現清末商幫跨地域經商，輾轉大半個中國進行實景拍攝，高清鏡頭精準捕捉了東北林海雪原、江南水墨園林、西北大漠戈壁等截然不同的色彩與質感；醫療劇「以美之名」更是將超高清的「顯微」特性運用到極致，手術過程的精準呈現不僅增強了劇集的專業可信度，其直觀的視覺衝擊力也成為探討容貌焦慮、批判醫美亂象的有力手段。

此外，虛擬製作AI技術還重塑創作流程與場景邊界。「折腰」為追求極致的光影氛圍，在攝影棚內通過LED巨幕實時渲染動態背景，確保視覺風格的統一與高效。「不眠日」利用虛擬製片打造「時間循環」的異質空間感，將實景搭建與虛擬擴展無縫結合，使得超現實設定獲得了扎實的視覺依托。儘管AIGC（人工智能生成內容）生成完整劇本尚不成熟，但其在提升工業化生產標準化、降低重覆勞動成本方面的作用已毋庸置疑。

「大生意人」為展現清末商幫跨地域經商，輾轉大半個中國進行實景拍攝。（取材自微博）

懸疑賽道求獵奇 反忽略情感邏輯

總的來看，2025年電視劇在創作與市場方面完成了多重突圍，但值得注意的是，電視劇集仍存在著不少問題。比如，部分都市題材劇陷入了同質化的庸常套路，在面對短劇競爭時依然沒有調整敘事語態，節奏拖沓、缺乏戲劇性，導致口碑、熱度欠佳。

部分劇集創作對「電影感」的過度追求導致敘事節奏放緩、信息密度降低，「唯技術論」在一定程度上侵蝕了劇集本身的故事魅力；由於懸疑賽道的競爭日趨白熱化，部分懸疑劇集在設定上走向獵奇，在反轉上陷入堆砌，卻忽略了人物塑造和情感邏輯；部分古裝劇陷入古裝劇外殼與現代價值觀內核不兼容的困局等。