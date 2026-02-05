把美貌按地上摩擦…「成何體統」AI宣傳翻車 王楚然被惡整

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
王楚然工作室日前在抖音發布「成何體統」宣傳短視頻，視頻用AI生成，王楚然被「惡整」成拿筷子和手槍吃火鍋。（取材自微博）
王楚然工作室日前在抖音發布「成何體統」宣傳短視頻，視頻用AI生成，王楚然被「惡整」成拿筷子和手槍吃火鍋。（取材自微博）

大陸女星王楚然與男星丞磊主演的古裝新劇「成何體統」將播出，劇組釋出最新預告，王楚然穿越時空到古代成為妖妃，丞磊則穿越時空成為暴君，搞笑的是，兩人是用英語對話識破彼此現代人的身分；宣傳片中並預告「兩人有甜吻床戲」，一上線就吸引數百萬人預約觀看，不過該據AI宣傳視頻惹怒粉絲。

據網易報導，王楚然工作室日前在抖音發布「成何體統」宣傳短視頻，視頻用AI生成，王楚然被「惡整」成拿筷子和手槍吃火鍋，且笑容和肢體詭異，五官更變成另一個人，幾乎「認不出是誰」，氣炸的粉絲們將工作室罵上熱搜，批評AI宣傳視頻「簡直是把王楚然的美貌按在地上摩擦」、「陰間特效」。

據報導，此前王楚然的粉絲們已自發達成共識，堅決不用AI二創王楚然的肖像，怕損害她的形象，結果自家工作室卻帶頭「頂風作案」，用投餵AI圖片代替真人劇照；評論區全是「求刪視頻」、「多發點劇照」的留言，場面一度失控。

不過也有網友認為，AI宣傳視頻雖離譜，但這波爭議反倒給「成何體統」帶來了意外熱度。視頻裡的「how are you」魔性片段被網友瘋狂轉發玩梗，還有人說「雖然醜，但比那些千篇一律的宣發有趣多了」。

王楚然在劇裡飾演的女主庾晚音，本來是個普通社畜，意外成了反派妖妃；而丞磊飾演的夏侯澹，看著是個高冷暴君，實則是10年前穿越過來的初中生張三。更搞笑的是，兩人接頭居然用英文暗號——「How are you？」「Fine，thank you！」，主打一個古今碰撞，對照劇名「成何體統」也算實至名歸。

「成何體統」宣傳照。（取材自微博）
「成何體統」宣傳照。（取材自微博）
王楚然慶祝她在電視劇「成何體統」中飾演的角色「庾晚音」的生日。（取材自微博）
王楚然慶祝她在電視劇「成何體統」中飾演的角色「庾晚音」的生日。（取材自微博）

