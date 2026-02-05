我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

先把話說清楚 川習通話後都提台灣 分析：北京正為川習會鋪陳

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

快復出了？王祖賢連開設群帳號 網猜要上「偶像來了」

娛樂新聞組╱綜合報導
王祖賢罕見在短時間內陸續開設「快手」、「抖音」、「小紅書」社交平台帳號。(取材自微博)
王祖賢罕見在短時間內陸續開設「快手」、「抖音」、「小紅書」社交平台帳號。(取材自微博)

有「亞洲第一美女」之稱的王祖賢目前長居加拿大生活，過著潛心修佛的日子。去年，她在當地開設了一間養生艾灸館，更被發現頻頻現身大陸參加中醫艾灸相關活動；最近，她破天荒開設「快手」、「抖音」、「小紅書」三個社交平台帳號，也在微博開設「王祖賢工作室」，引起不少網友猜測，她是要復出參加綜藝「偶像來了」嗎？

王祖賢在微博「工作室」的第一篇文，以第三人稱寫道，「如今她想用更親近的方式，和大家說說話，分享她生活裡的風景、不同階段下的心境，而這裡，將以陪伴者的視覺，把她的分享同步給更多一直記得她、關心她的你們」。

香港01報導，王祖賢罕見在短時間內陸續開設「快手」、「抖音」、「小紅書」社交平台帳號，引來不少關注。

除了進駐多個社交平台之外，王祖賢動作多到令人懷疑她是為了復出鋪路，有可能會在未來的日子出現在綜藝節目中。

早在1月時，網上已有傳聞指，綜藝節目「偶像來了2026」的導演組很有誠意的飛到加拿大重金邀請她參加，甚至有爆料指她己簽約答應，接下來會陸續開設多個社交平台帳號，果真之後進駐多個社交平台，但目前節目組及王祖賢本人還未確認該消息。

據爆料，「偶像來了2026」原計畫邀請鞏俐，但未成功，目前傳出張曼玉已確認參與，劉嘉玲、湯唯也正在接觸中。

王祖賢 小紅書 抖音

上一則

林心如揪閨密舒淇、林熙蕾拋夫出遊 「六木女孩」秀死亡角度

下一則

貝克漢家族撕破臉 富豪岳父打破沉默挺布魯克林：他很棒

延伸閱讀

「阿嬤手作」螺螄粉一碗55元被嫌貴 店員：別抱太高期待

「阿嬤手作」螺螄粉一碗55元被嫌貴 店員：別抱太高期待
快復出了？ 王祖賢連開抖音、小紅書等帳號 網猜要上「偶像來了」

快復出了？ 王祖賢連開抖音、小紅書等帳號 網猜要上「偶像來了」
AI工程師沒時間戀愛 成金山最搶手單身貴族

AI工程師沒時間戀愛 成金山最搶手單身貴族
王祖賢59歲生日進駐小紅書：最珍貴的即是當下

王祖賢59歲生日進駐小紅書：最珍貴的即是當下

熱門新聞

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)

復出無望？ 趙薇凌晨「美美」空降直播間… 10分鐘後「黑屏」了

2026-01-29 20:35
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象