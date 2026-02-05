快復出了？王祖賢連開設群帳號 網猜要上「偶像來了」

王祖賢罕見在短時間內陸續開設「快手」、「抖音」、「小紅書」社交平台帳號。(取材自微博)

有「亞洲第一美女」之稱的王祖賢 目前長居加拿大生活，過著潛心修佛的日子。去年，她在當地開設了一間養生艾灸館，更被發現頻頻現身大陸參加中醫艾灸相關活動；最近，她破天荒開設「快手」、「抖音 」、「小紅書 」三個社交平台帳號，也在微博開設「王祖賢工作室」，引起不少網友猜測，她是要復出參加綜藝「偶像來了」嗎？

王祖賢在微博「工作室」的第一篇文，以第三人稱寫道，「如今她想用更親近的方式，和大家說說話，分享她生活裡的風景、不同階段下的心境，而這裡，將以陪伴者的視覺，把她的分享同步給更多一直記得她、關心她的你們」。

香港01報導，王祖賢罕見在短時間內陸續開設「快手」、「抖音」、「小紅書」社交平台帳號，引來不少關注。

除了進駐多個社交平台之外，王祖賢動作多到令人懷疑她是為了復出鋪路，有可能會在未來的日子出現在綜藝節目中。

早在1月時，網上已有傳聞指，綜藝節目「偶像來了2026」的導演組很有誠意的飛到加拿大重金邀請她參加，甚至有爆料指她己簽約答應，接下來會陸續開設多個社交平台帳號，果真之後進駐多個社交平台，但目前節目組及王祖賢本人還未確認該消息。

據爆料，「偶像來了2026」原計畫邀請鞏俐，但未成功，目前傳出張曼玉已確認參與，劉嘉玲、湯唯也正在接觸中。