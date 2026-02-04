章若楠新戲全是為了這男人 搭配李現拚復刻「難哄」熱度

章若楠(見圖)選擇再一次和瞿友寧導演合作。(取材自微博)

中國女星章若楠 去年搭檔白敬亭 合演瞿友寧導演的偶像劇「難哄」，一舉暴紅。先前傳出她2月將進組開拍「你那兒幾點」，沒想到該劇從原定導演瞿友寧更換為「狙擊蝴蝶」的黃天仁，再加上和男主角王安宇的番位問題難解，章若楠決定棄演。最新消息是，章若楠將接演另一部瞿友寧執導的新劇「霧裡青」，而男主角是李現 。網友敲碗期待兩人新鮮組合。

章若楠這番選劇操作被指暗藏深意，有人直指她真正的目標其實是導演翟友寧。

據悉，章若楠與瞿友寧在「難哄」中建立了深度信任，導演擅長捕捉她獨特的「靈動氣質」與角色「破碎感」，拍攝時甚至因情節共鳴數次落淚。章若楠原打算參演「你那兒幾點」與瞿友寧二搭，但該劇在開機前突然換成導演黃天仁。

再加上先前傳出章若楠和「你那兒幾點」男一王安宇都想當一番，番位始終喬不攏，最後章若楠選擇退出該劇組，加入瞿友寧執導的新劇「霧裡青」。

讓粉絲驚喜的是，「霧裡青」的男一是曾主演「親愛的，熱愛的」、「去有風的地方」的男神李現。不少網友大讚兩人「氣質般配」，還有人說，「李現的沉穩與章若楠的靈動互補，有望復刻『難哄』熱度」。