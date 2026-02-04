我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

章若楠新戲全是為了這男人 搭配李現拚復刻「難哄」熱度

娛樂新聞組／綜合報導
章若楠(見圖)選擇再一次和瞿友寧導演合作。(取材自微博)
章若楠(見圖)選擇再一次和瞿友寧導演合作。(取材自微博)

中國女星章若楠去年搭檔白敬亭合演瞿友寧導演的偶像劇「難哄」，一舉暴紅。先前傳出她2月將進組開拍「你那兒幾點」，沒想到該劇從原定導演瞿友寧更換為「狙擊蝴蝶」的黃天仁，再加上和男主角王安宇的番位問題難解，章若楠決定棄演。最新消息是，章若楠將接演另一部瞿友寧執導的新劇「霧裡青」，而男主角是李現。網友敲碗期待兩人新鮮組合。

章若楠這番選劇操作被指暗藏深意，有人直指她真正的目標其實是導演翟友寧。

據悉，章若楠與瞿友寧在「難哄」中建立了深度信任，導演擅長捕捉她獨特的「靈動氣質」與角色「破碎感」，拍攝時甚至因情節共鳴數次落淚。章若楠原打算參演「你那兒幾點」與瞿友寧二搭，但該劇在開機前突然換成導演黃天仁。

再加上先前傳出章若楠和「你那兒幾點」男一王安宇都想當一番，番位始終喬不攏，最後章若楠選擇退出該劇組，加入瞿友寧執導的新劇「霧裡青」。

讓粉絲驚喜的是，「霧裡青」的男一是曾主演「親愛的，熱愛的」、「去有風的地方」的男神李現。不少網友大讚兩人「氣質般配」，還有人說，「李現的沉穩與章若楠的靈動互補，有望復刻『難哄』熱度」。

「霧裡青」改編自明開夜合同名小說，講述陶藝師陳清霧（章若楠飾演）與青梅竹馬的孟祁然情感錯位後，被其兄長孟弗淵（李現飾演）暗戀並最終相愛的故事。劇中包含「兄弟三角關係」、「書房吻戲」等強衝突情節，原著中男主角「暗戀成真」的隱忍人設和年齡差設定引發熱議。

李現(見圖)被看好和章若楠「氣質般配」。(取材自微博)
李現(見圖)被看好和章若楠「氣質般配」。(取材自微博)

章若楠 李現 白敬亭

上一則

趙露思為擺攤圓夢 自爆先拍「大尺度片」

下一則

讓好友溫斯蕾借宿家中 李奧納多惹怒27歲女友

延伸閱讀

就是要「難哄」導演…章若楠棄王安宇 新劇選擇合作「這位男神」

就是要「難哄」導演…章若楠棄王安宇 新劇選擇合作「這位男神」
成龍曾是「票房毒藥」？ 王晶：全靠運氣走紅

成龍曾是「票房毒藥」？ 王晶：全靠運氣走紅
周雨彤被罵「區別待遇」 包場致謝獨漏章若楠

周雨彤被罵「區別待遇」 包場致謝獨漏章若楠
白敬亭、宋軼分了？ 狗仔爆私下零互動

白敬亭、宋軼分了？ 狗仔爆私下零互動

熱門新聞

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)

復出無望？ 趙薇凌晨「美美」空降直播間… 10分鐘後「黑屏」了

2026-01-29 20:35
馬筱梅日前才和汪小菲拍孕婦寫真。圖／摘自微博

大S逝世周年仍未見兒女蹤影 馬筱梅曝真實近況

2026-02-02 16:39

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗