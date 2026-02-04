戲說從頭／辛芷蕾「眼技」太強 13秒切換4種情緒

辛芷蕾在新劇中展現神演技。(取材自微博)

由辛芷蕾、林雨申主演的法律職場劇「女神蒙上眼」，以律師事務所為背景，透過具爭議性的社會案例探討職場、婚姻與法理掙扎。劇中辛芷蕾飾演氣場強大的王牌律師唐盈盈，憑藉在法庭戲中13秒切換四種情緒的「眼神演技」震撼全網；搭配林雨申細膩的「暗爽系」表情，以及如「把子宮當作商品，是對所有女性的羞辱」等犀利台詞，成功在網上引發話題熱潮。

近日，該劇一段「正宮與小三」的糾葛案件再次成為網路話題中心，其反轉程度堪比驚悚片，讓不少網友直呼，「看到全身發毛」。

劇情起源於一名女大學生劉曼麗（小三）因宮外孕大出血被送往醫院急救，而主治醫師竟然就是她情人的正宮妻子白雅晴。在極其危急的情況下，白醫生為了保住劉曼麗的性命，不得不切除了她的子宮。

術後，劉曼麗陷入絕望，面對痛苦的劉曼麗，只冷冷地說道，「妳和我丈夫出軌時，就如同拿著一把手術刀在我身上深深切了一刀，現在我只不過是把這把刀還給妳罷了。」這番話看似承認了「公報私仇」，也讓外界認定這是一場醫生的復仇。

在眾人唾棄小三、律師事務所也擔心輿論壓力的情況下，辛芷蕾飾演的律師卻決定反其道而行，堅持為劉曼麗打官司。她敏銳地察覺到案件並不單純，並在走訪劉曼麗住處時，於抽屜中發現了反轉的關鍵證據。

原來，劉曼麗平時服用的維生素中，竟被混入了「米索前列醇」（抗妊娠處方藥）。經調查，真正讓劉曼麗失去子宮的兇手，並非主治的正宮醫生，而是她深愛的男人秦鳴。

原來，秦鳴為了擺脫劉曼麗，表面上溫柔地為她煲湯、餵藥，實際上卻是在藥物中混入引產藥，導致劉曼麗大出血，最終不得不切除子宮。秦鳴甚至計畫藉此陷害妻子醫術不精，試圖一箭雙鵰擺脫兩個女人。

得知真相後的白醫生與劉曼麗，決定不再互相傷害，轉而聯手對抗渣男。最終，在辛芷蕾的協助下，秦鳴因「故意傷害罪」被判處有期徒刑五年，並需賠償人民幣80萬元。而正宮白醫生也徹底看清丈夫真面目，要求秦鳴「淨身出戶」。