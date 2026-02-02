我的頻道

慟 知名音樂人袁惟仁長期臥床病逝 享年57歲

「KPop獵魔女團」再掀美國學韓語熱 相關課程逆勢成長

「尚公主」才殺青…孟子義、李昀銳傳四搭 網喊：永遠搭下去

娛樂新聞組／即時報導
李昀鋭(左)與孟子義有望「四搭」。(取材自微博)
李昀鋭(左)與孟子義有望「四搭」。(取材自微博)

大陸演員李昀鋭與孟子義三搭主演的古裝新劇「尚公主」近日才殺青，沒想到立即傳出兩人將四搭演出都會題材的「等風熱吻你」，該消息在網上引發廣泛討論，不少網友直言，「根本是公費談戀愛」，還有人直呼「想看他們演現代劇」。

網傳兩人四搭的現代劇「等風熱吻你」，改編自「唧唧的貓」同名小說。孟子義將飾演明艷張揚的頂流女星「付雪梨」，李昀銳則飾演極端敏感的法醫「許星純」，劇情聚焦校園初戀破鏡重圓後的情感博弈。

據悉，這是李昀鋭與孟子義繼「西出玉門」、「九重紫」、「尚公主」後的四搭。粉絲看好兩人先前累積的宿命感，認為兩人現代劇適配度拉滿，尤「女明星加上法醫」人設新穎，必能讓人耳目一新。目前，未播劇「尚公主」預約量已破146萬，證明CP經濟價值。

四搭消息穿出後，不少「昀牽孟繞」CP粉開心不已，紛紛大喊「四搭接著五搭六搭，永遠搭下去」、「期待他們倆的現偶」，還有人笑稱「根本是公費談戀愛」，但也有網友質疑，「不怕觀眾審美疲勞嗎」。

其實，孟子義日前直播時才透露「下部古偶拍完接現代劇」，沒想到同日就爆出四搭項目及進組時間。從目前狀況來看，「尚公主」後，孟子義預定出演「將門毒后」，李昀鋭則是進「歸良辰」劇組，如果一切順利，兩人檔期確實可以銜接「等風熱吻你」的開機時間。

但是，相關傳言尚未獲得「等風熱吻你」劇方證實。

首見痕跡檢驗刑偵劇… 龔俊獲讚「體制內顏值天花板」

李昀銳、孟子義「甜到不像演的」 還沒開機就主動牽手

甜到不像演的…李昀銳、孟子義拍「尚公主」 還沒開機就主動牽手

盧昱曉跪下合影粉絲 自稱「獨有的儀式感」

「流浪地球3」導演幽默慶祝劉德華殺青 定檔2027大年初一

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

