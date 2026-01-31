王祖賢59歲生日進駐小紅書：最珍貴的即是當下

王祖賢進駐小紅書引起影迷高度關注。（取材自小紅書）

出生於台灣的知名影星王祖賢 淡出演藝圈多年後，在近日開始進駐社交媒體，繼抖音 、快手後，31日選在59歲生日這天，進駐小紅書 ，以繁體中文寫下一篇文章，坦言「最珍貴的即是當下」，短短兩小時不到，已有近5萬人按讚。

小紅書上經過紅色勾勾（紅V）認證的帳號「王祖賢Joey」31日11點59分，發出一篇文章，IP屬地顯示在加拿大。

王祖賢表示，「大家好，我是王祖賢，好久不見～」，她指出這些年的日子，過得安靜也充實。「我一直在摸索屬於自己的生活節奏：經營一家小小的艾灸館，幫助有緣的人感受溫暖，和大家一起在艾葉燃燒的草本香氣中找到平靜的內心。其餘時刻會陪陪我的小狗，養花、走路。時間讓我愈發相信，最珍貴的即是當下」。

這篇文章也有附上照片。她強調，自己來到這裡，不是作為一個演員，而是作為一個生活的分享者。「我想和你們分享我走過的街角、上班的小日常、或是情緒起伏時安頓自己的小方法」，她提到，「生活不止有光鮮的時刻，其他平凡的、細碎的、甚至有點『糟心』的瞬間，才構成真實的我，記錄本身就是一種幸福～」

由於適逢王祖賢59歲生日，文章表示，59歲這天，我還是希望自己能夠一直保持這份「平常心」，保持熱愛、保持感恩。無論何時，都需要不斷學習「如何愛（艾）自己」。她預告，「在未來的日子裏，我會在這裡分享我的生活，和你們在評論區聊聊天，當然也期待在這裡聽到你們的故事」。

貼文發出後不到兩小時，下方已有近6,000則留言，眾多粉絲祝福她生日快樂，也有部分網友質疑這是否為真的王祖賢，但有更多的影迷，則是留言打招呼並給予祝福。