我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

「驕陽似我」爆火 宋威龍、趙今麥 傳二搭古裝劇

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙今麥、宋威龍因「驕陽似我」爆火，全網高喊二搭。(取材自微博)
趙今麥、宋威龍因「驕陽似我」爆火，全網高喊二搭。(取材自微博)

由趙今麥、宋威龍主演的「驕陽似我」，堪稱是2026開年最火甜寵劇，兩人在劇中飾演的聶曦光、林嶼森，被粉絲封為「心有林曦」CP。正因為該劇火了，不少粉絲高喊兩人「二搭」。近日，網傳兩人將二搭古裝劇，雖目前尚未官宣，相關話題卻已登上熱搜。

「驕陽似我」中，「雪夜傘下吻」、「大衣擁抱」等名場面被讚「甜而不膩」，戲外花絮中宋威龍習慣性戳趙今麥酒窩、慶功宴復刻婚禮場景等細節，強化了觀眾對CP的沉浸感。不少人將成功歸因於二人化學反應，「二搭訴求」愈發強烈。

近日，有知情人士在網上爆料，趙今麥、宋威龍正接觸古裝項目，部分認證帳號提及「計畫推進中」。不過，多數網友還是認為都市清新題材對兩人較穩妥，畢竟古偶劇近年來品質參差，恐消耗口碑。

據悉，趙今麥和張凌赫先前合作「度華年」獲好評，獲得機會二搭「櫻桃琥珀」，沒想到火花不再，收視慘澹，因此粉絲紛紛喊話宋威龍、趙今麥「好好挑劇本，絕對不要為了二搭而二搭」。

不過，所有二搭消息均源自網上爆料，目前暫無劇組或平台確認。

此外，人氣暴漲的宋威龍近日登上時尚雜誌「AnotherＭan」最新封面，雜誌開賣僅40分鐘就賣破2萬本。沒想到，趙今麥同一天也登上雜誌「V」中文版封面，更巧的是，兩人都使用了「鵝」的元素拍攝大片，被調侃根本「隔空放閃」。

上一則

鳳小岳開導演車喊壓力大 與葉芷妤合作：每天有驚喜

下一則

長澤雅美閃婚暫別影壇 最後作品「鬼娃娃」票房亮眼

延伸閱讀

2025媒體好感度 肖戰「有修養沒架子」奪冠 亞軍是她

2025媒體好感度 肖戰「有修養沒架子」奪冠 亞軍是她
「驕陽似我」爆火後…宋威龍、趙今麥傳二搭古裝劇 網提醒「一件事」

「驕陽似我」爆火後…宋威龍、趙今麥傳二搭古裝劇 網提醒「一件事」
嗓音溫柔磁性… 宋威龍直播唱「忍住」頻卡頓 事後清唱補救

嗓音溫柔磁性… 宋威龍直播唱「忍住」頻卡頓 事後清唱補救
宋威龍直播唱「忍住」 3分鐘斷線惹森光CP粉絲哀號

宋威龍直播唱「忍住」 3分鐘斷線惹森光CP粉絲哀號

熱門新聞

馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00
霍諾德（Alex Honnold）21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為1月24日正式攀爬做準備。 （中通社）

霍諾德零防護爬101 失手就是死…Netflix「一招」防墜落

2026-01-23 17:33
安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（美聯社）

這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

2026-01-26 14:27
趙櫻子直播飆罵助理。（取材自微博）

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

2026-01-27 03:30
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)

復出無望？ 趙薇凌晨「美美」空降直播間… 10分鐘後「黑屏」了

2026-01-29 20:35
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫