辛芷蕾再演律師 「女神蒙上眼」衝出高收視

辛芷蕾在「女神蒙上眼」中飾演律師。(取材自微博)

由大陸女星辛芷蕾搭檔林雨申主演的電視劇「女神蒙上眼」近日開播，作為辛芷蕾斬獲威尼斯國際電影節最佳女演員後的首部電視劇作品，其在劇中塑造的律師唐盈盈一角受到關注。該劇首播4集，隔天即登上網播熱度冠軍外，在湖南衛視開播後，更立刻衝出0.6％高收視，位居省級衛視榜首。

揚子晚報報導，「女神蒙上眼」改編自「金牙太太」同名小說。劇集以律師唐盈盈的視角展開，通過其與新任上司康俊(林雨申飾演)的職場互動，串聯起十餘起兼具社會爭議與現實溫度的法律案件，圍繞現代社會中人情與法理的交織碰撞展開敘事，其案件的情節設計、法庭戲分的呈現與人物情感的刻畫，引發了觀眾的廣泛討論。

此前，辛芷蕾曾在話劇「初步舉證」中詮釋律師角色，此次在劇中，她塑造了兼具專業能力與情感感知力的職業律師形象，角色在堅守法律底線的同時，也會因情法糾葛陷入內心掙扎。

林雨申飾演的律所新晉主任康俊，以冷靜理性的管理者形象出現，與唐盈盈的職場交鋒成為首播劇情的亮點，二人從對立碰撞到逐漸磨合的人物走向，也成為劇集的後續看點之一，相關職場互動話題也在社交媒體引發熱議。

該劇採單元式故事結構，十多個法律案件不僅呈現了法律條文在現實生活中的應用場景，也通過委託人的命運選擇，折射出當代社會的多元議題。首播上線的「伴郎猥褻伴娘案」呈現出「羅生門」式的敘事特點，案件雙方各執一詞，多方證詞形成了不同的事實版本，主角團隊通過梳理線索、核實證據探尋真相的過程，讓觀眾直觀感受案件偵破的細節，也讓觀眾對法律視角下的真相與證據認知產生思考。

劇名中的「蒙眼」，被賦予「摒棄偏見、守護公正」的司法理念內涵，劇集通過角色在案件剖析中堅守法律初心、摒棄主觀偏見的過程，完成對正義的多元詮釋，角色的個人成長也與案件議題深度融合。

在人物塑造方面，劇集通過唐盈盈、林小雲、戴佩琳三位處於不同職業階段的女律師的職場經歷與生活故事，勾勒出當代職業女性的多元形象，角色在專業領域的堅持、職業生涯的成長與情感生活的選擇，構建起立體的女性角色群像。同時，劇集借助各類案件的代理過程，觸及情感選擇、生育權利、家庭暴力等社會議題，通過法律視角對相關現實問題展開探討。