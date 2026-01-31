我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

辛芷蕾再演律師 「女神蒙上眼」衝出高收視

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
辛芷蕾在「女神蒙上眼」中飾演律師。(取材自微博)
辛芷蕾在「女神蒙上眼」中飾演律師。(取材自微博)

由大陸女星辛芷蕾搭檔林雨申主演的電視劇「女神蒙上眼」近日開播，作為辛芷蕾斬獲威尼斯國際電影節最佳女演員後的首部電視劇作品，其在劇中塑造的律師唐盈盈一角受到關注。該劇首播4集，隔天即登上網播熱度冠軍外，在湖南衛視開播後，更立刻衝出0.6％高收視，位居省級衛視榜首。

揚子晚報報導，「女神蒙上眼」改編自「金牙太太」同名小說。劇集以律師唐盈盈的視角展開，通過其與新任上司康俊(林雨申飾演)的職場互動，串聯起十餘起兼具社會爭議與現實溫度的法律案件，圍繞現代社會中人情與法理的交織碰撞展開敘事，其案件的情節設計、法庭戲分的呈現與人物情感的刻畫，引發了觀眾的廣泛討論。

此前，辛芷蕾曾在話劇「初步舉證」中詮釋律師角色，此次在劇中，她塑造了兼具專業能力與情感感知力的職業律師形象，角色在堅守法律底線的同時，也會因情法糾葛陷入內心掙扎。

林雨申飾演的律所新晉主任康俊，以冷靜理性的管理者形象出現，與唐盈盈的職場交鋒成為首播劇情的亮點，二人從對立碰撞到逐漸磨合的人物走向，也成為劇集的後續看點之一，相關職場互動話題也在社交媒體引發熱議。

該劇採單元式故事結構，十多個法律案件不僅呈現了法律條文在現實生活中的應用場景，也通過委託人的命運選擇，折射出當代社會的多元議題。首播上線的「伴郎猥褻伴娘案」呈現出「羅生門」式的敘事特點，案件雙方各執一詞，多方證詞形成了不同的事實版本，主角團隊通過梳理線索、核實證據探尋真相的過程，讓觀眾直觀感受案件偵破的細節，也讓觀眾對法律視角下的真相與證據認知產生思考。

劇名中的「蒙眼」，被賦予「摒棄偏見、守護公正」的司法理念內涵，劇集通過角色在案件剖析中堅守法律初心、摒棄主觀偏見的過程，完成對正義的多元詮釋，角色的個人成長也與案件議題深度融合。

在人物塑造方面，劇集通過唐盈盈、林小雲、戴佩琳三位處於不同職業階段的女律師的職場經歷與生活故事，勾勒出當代職業女性的多元形象，角色在專業領域的堅持、職業生涯的成長與情感生活的選擇，構建起立體的女性角色群像。同時，劇集借助各類案件的代理過程，觸及情感選擇、生育權利、家庭暴力等社會議題，通過法律視角對相關現實問題展開探討。

上一則

觀影說劇╱為九把刀獻第一次 戴立忍露臉喊緊張

下一則

靠愛犬走出低潮 葛仲珊回歸規律生活：牠來救我的

延伸閱讀

2025媒體好感度 肖戰「有修養沒架子」奪冠 亞軍是她

2025媒體好感度 肖戰「有修養沒架子」奪冠 亞軍是她
只想擺爛卻愈虧愈賺…彭昱暢「年少有為」打造職場奇蹟

只想擺爛卻愈虧愈賺…彭昱暢「年少有為」打造職場奇蹟
威尼斯影后再演律師… 辛芷蕾「氣場全開」 收視果然爆了

威尼斯影后再演律師… 辛芷蕾「氣場全開」 收視果然爆了
辛芷蕾曝解約祕辛 告別合作8年經紀人「剪短髮重啟人生」

辛芷蕾曝解約祕辛 告別合作8年經紀人「剪短髮重啟人生」

熱門新聞

馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00
霍諾德（Alex Honnold）21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為1月24日正式攀爬做準備。 （中通社）

霍諾德零防護爬101 失手就是死…Netflix「一招」防墜落

2026-01-23 17:33
安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（美聯社）

這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

2026-01-26 14:27
趙櫻子直播飆罵助理。（取材自微博）

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

2026-01-27 03:30
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)

復出無望？ 趙薇凌晨「美美」空降直播間… 10分鐘後「黑屏」了

2026-01-29 20:35
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫