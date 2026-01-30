我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市2歲班將試行 首批4學區鎖定社區與家庭托育 公校暫不參與

鷹派的華許掌舵聯準會？降息預期驟冷 美元、美債急拉

「驕陽似我」爆火後…宋威龍、趙今麥傳二搭古裝劇 網提醒「一件事」

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙今麥、宋威龍因「驕陽似我」爆火，全網高喊二搭。(取材自微博)
趙今麥、宋威龍因「驕陽似我」爆火，全網高喊二搭。(取材自微博)

由趙今麥、宋威龍主演的「驕陽似我」，堪稱是2026開年最火甜寵劇，兩人在劇中飾演的聶曦光、林嶼森，被粉絲封為「心有林曦」CP。正因為該劇火了，不少粉絲高喊兩人「二搭」。近日，網傳兩人將二搭古裝劇，雖目前尚未官宣，相關話題卻已登上熱搜。

「驕陽似我」中，「雪夜傘下吻」、「大衣擁抱」等名場面被讚「甜而不膩」，戲外花絮中宋威龍習慣性戳趙今麥酒窩、慶功宴復刻婚禮場景等細節，強化了觀眾對CP的沉浸感。不少人將成功歸因於二人化學反應，「二搭訴求」愈發強烈。

近日，有知情人士在網上爆料，趙今麥、宋威龍正接觸古裝項目，部分認證帳號提及「計畫推進中」。不過，多數網友還是認為都市清新題材對兩人較穩妥，畢竟古偶劇近年來品質參差，恐消耗口碑。

據悉，趙今麥和張凌赫先前合作「度華年」獲好評，獲得機會二搭「櫻桃琥珀」，沒想到火花不再，收視慘澹，因此粉絲紛紛喊話宋威龍、趙今麥「好好挑劇本，絕對不要為了二搭而二搭」。

不過，所有二搭消息均源自網上爆料，目前暫無劇組或平台確認。

此外，人氣暴漲的宋威龍近日登上時尚雜誌「AnotherＭan」最新封面，雜誌開賣僅40分鐘就賣破2萬本。沒想到，趙今麥同一天也登上雜誌「V」中文版封面，更巧的是，兩人都使用了「鵝」的元素拍攝大片，被調侃根本「隔空放閃」。

上一則

威尼斯影后再演律師… 辛芷蕾「氣場全開」 收視果然爆了

下一則

只想擺爛卻愈虧愈賺…彭昱暢「年少有為」打造職場奇蹟

延伸閱讀

2025媒體好感度排名… 肖戰「有修養、沒架子」奪冠 亞軍是「她」

2025媒體好感度排名… 肖戰「有修養、沒架子」奪冠 亞軍是「她」
嗓音溫柔磁性… 宋威龍直播唱「忍住」頻卡頓 事後清唱補救

嗓音溫柔磁性… 宋威龍直播唱「忍住」頻卡頓 事後清唱補救
宋威龍直播唱「忍住」 3分鐘斷線惹森光CP粉絲哀號

宋威龍直播唱「忍住」 3分鐘斷線惹森光CP粉絲哀號
央視春晚彩排…新生代藝人挑大梁 沈騰、馬麗10度演小品

央視春晚彩排…新生代藝人挑大梁 沈騰、馬麗10度演小品

熱門新聞

馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00
霍諾德（Alex Honnold）21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為1月24日正式攀爬做準備。 （中通社）

霍諾德零防護爬101 失手就是死…Netflix「一招」防墜落

2026-01-23 17:33
安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（美聯社）

這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

2026-01-26 14:27
趙櫻子直播飆罵助理。（取材自微博）

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

2026-01-27 03:30
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
梁朝偉在德國拍片時，愛上當地的冰淇淋。(取材自微博)

吃不慣德國食物… 梁朝偉拍「寂靜的朋友」 自爆天天吃冰淇淋

2026-01-24 07:00

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」