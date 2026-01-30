「驕陽似我」爆火後…宋威龍、趙今麥傳二搭古裝劇 網提醒「一件事」

趙今麥、宋威龍因「驕陽似我」爆火，全網高喊二搭。(取材自微博)

由趙今麥、宋威龍主演的「驕陽似我」，堪稱是2026開年最火甜寵劇，兩人在劇中飾演的聶曦光、林嶼森，被粉絲封為「心有林曦」CP。正因為該劇火了，不少粉絲高喊兩人「二搭」。近日，網傳兩人將二搭古裝劇，雖目前尚未官宣，相關話題卻已登上熱搜。

「驕陽似我」中，「雪夜傘下吻」、「大衣擁抱」等名場面被讚「甜而不膩」，戲外花絮中宋威龍習慣性戳趙今麥酒窩、慶功宴復刻婚禮場景等細節，強化了觀眾對CP的沉浸感。不少人將成功歸因於二人化學反應，「二搭訴求」愈發強烈。

近日，有知情人士在網上爆料，趙今麥、宋威龍正接觸古裝項目，部分認證帳號提及「計畫推進中」。不過，多數網友還是認為都市清新題材對兩人較穩妥，畢竟古偶劇近年來品質參差，恐消耗口碑。

據悉，趙今麥和張凌赫先前合作「度華年」獲好評，獲得機會二搭「櫻桃琥珀」，沒想到火花不再，收視慘澹，因此粉絲紛紛喊話宋威龍、趙今麥「好好挑劇本，絕對不要為了二搭而二搭」。

不過，所有二搭消息均源自網上爆料，目前暫無劇組或平台確認。

此外，人氣暴漲的宋威龍近日登上時尚雜誌「AnotherＭan」最新封面，雜誌開賣僅40分鐘就賣破2萬本。沒想到，趙今麥同一天也登上雜誌「V」中文版封面，更巧的是，兩人都使用了「鵝」的元素拍攝大片，被調侃根本「隔空放閃」。