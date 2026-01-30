演活邪氣霸總「裴軫」…代旭把自己變泥巴 全身心交給導演

代旭演活了深情又帶著一絲邪氣的「裴軫」。(取材自微博)

在電視劇「軋戲」中演活了深情又帶著一絲邪氣的「裴軫」後，演員代旭的社交平台粉絲量在半個月內突破了百萬。數據提醒紅點頻繁得讓他幾乎要點不過來，面對「爆火」，代旭坦言，「我原來沒想過這個，就覺得拍戲就拍吧，專心做一件事，自己開心就好。」他也非常感謝大家對他的喜歡。

新京報報導，這已經不是代旭第一次憑藉戲分不多卻形象鮮活的配角贏得廣泛關注。從「無證之罪」的「郭羽」，到「夢華錄」的「池衙內」，再到這次「軋戲」中的「裴總」，他總能在有限的篇幅裡，用細膩的「眼技」和精心設計的小動作，讓人物瞬間立住，甚至成為「名場面」製造機。

裴軫的戲分並不是很多。作為劇中的「反派角色」，他僅憑幾次短暫出場便贏得了觀眾的廣泛喜愛。談及秘訣，代旭將其概括為，「打碎自己，變成泥巴，徹底把自己交給導演」。

想要演好裴軫並不簡單，因為這個角色自帶多一分就會油膩的風險。代旭坦言，「這次合作，我早就想好了，我就是要把以往拍戲的經驗全忘掉，把自己全身心交給他。我就像一塊泥，他把我捏成什麽樣就是什麽樣。」

在代旭的理解中，「裴總」並非簡單的霸道總裁，而是一個被原生家庭傷害、內心充滿恐懼與孤獨的「小苦瓜」。他將與父親的對手戲形容為「被接見」，如同臣子面見君王，充滿壓抑與恐懼。拍攝第一場父子戲前，他設計了一個停住、深深吐出一口氣的細節，才敢走上前和父親說話。

直到後期配音時，代旭才第一次完整看到自己的表演，有些片段讓他自己都看得臉紅發笑，「感覺當時跟瘋了一樣」。

出道多年，演過不少令人印象深刻的配角，代旭對表演的理解也在不斷深化。他記得一位導演早年對他說的話，「人的內心像一顆鑽石，有很多個切面，」他說，年輕時的表演或許有未經雕琢的純粹，但隨著年歲增長，閱歷讓演員能挖掘出內心更豐富的層次。表演，就是在塑造角色時，將內心相應的那一面放大、釋放出來。

對於未來，他希望能嘗試更複雜的角色，甚至提到了想演弘一法師李叔同，「越複雜越想了解，越想搞明白」。不拍戲時，他喜歡「宅著」或「獨處」，在安靜中與自己對話，想明白一些事，再帶著更清明的視角回望世界。