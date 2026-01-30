觀影說劇／鄭家穎新片查貪汙 與好友黃宗澤反目成仇

我的頻道

記者廖福生／綜合報導
鄭家穎(右)、胡鴻鈞在「棋拳風暴」中合作。(圖／華映娛樂提供)
鄭家穎(右)、胡鴻鈞在「棋拳風暴」中合作。(圖／華映娛樂提供)

香港導演吳家偉執導，鄭嘉穎、黃宗澤、劉心悠、胡鴻鈞等演員共同演出的香港動作電影「棋拳風暴」，聚焦在廉政公署的肅貪行動，但以千禧年後新興的國際象棋拳擊（Chess Boxing）為焦點，同時考驗智力與體力。

電影「棋拳風暴」除了引人入勝的查賄過程，更出現在一項特殊的運動─棋拳，這是一項綜合西洋棋和拳擊的新興運動，看起來讓人覺得匪夷所思，但確實是真正存在的一種拳類比賽。參賽的運動員必須要善於拳擊和棋藝才獲得勝利。

比賽是由荷蘭藝術家伊普魯本夫（Iepe Rubingh）創立，他受到了漫畫內容的啟發，決意仿效當中情節，舉辦一場揉合國際象棋及拳擊的賽事而開始了這項運動競賽。

鄭嘉穎在片中扮演廉政公署的調查主任程德明，同時也是一名棋拳教練，但片中的拳擊場面多由扮演他徒弟的香港新生代歌手胡鴻鈞演出。胡鴻鈞為了演出，在一個月內強力健身，更勤練拳手動作。鄭嘉穎讚美他首次演動作電影便表現出色，「他在短時間內讓自己身型接近拳手，對打的身手也很有說服力，很敬業。」

而他對自己有一場樓梯追逐狂奔的場面感到難忘，「因為是一鏡到底的方式拍攝，同時要各方配合及需要記住的事情非常多，動作場面與時間搭配要完美才能成功，我們彩排了很多次才完成，配合航拍的拍攝真是不容易。」

鄭家穎與劉心悠繼話題電視劇「步步驚心」扮演貌合神離的夫妻後，這回則是演出無話不談的好友，在他陷入收賄疑雲時，成為他的支柱。鄭嘉穎也再度和合作多次的黃宗澤聯手演出，他們透露彼此在戲外是有如兄弟般的好感情，但戲裡卻要反目成仇，但因為合作次數太多，演出翻臉戲也是默契十足。

他坦言：「黃宗澤是我在電視台合作次數最多的演員了，我們認識了十多年，真的是老朋友。」黃宗澤也笑說：「這次演出角色友好時的狀況，真的有拿出我們平日相處的感覺來表現，投入了真感情，就像片中我們聊天的台詞一樣，他平日也總是問我到底什麼時候要結婚。」

電影「棋拳風暴」描述廉署總調查主任程德明，私下是新興運動棋拳的教練，他正在調查一宗私菸案，某拳館館長涉嫌行賄海關進口私煙。經過追查，程德明鎖定了前拳王曾樂恆，成功人贓並獲。然而，曾樂恆為了包庇幕後主腦，把一切罪狀都往自己身上扛。正當調查一籌莫展之際，程德明突然被隔壁組的Tammy抓去問話。原來一筆神祕的錢，打進了他父親的帳戶，讓程德明涉嫌受賄。程德明本想找處長（黃百鳴飾）理論，卻發現處長早就找人調查自己，更直接把他停職了。

劉心悠、鄭家穎在「棋拳風暴」中合作。(圖／華映娛樂提供)
劉心悠、鄭家穎在「棋拳風暴」中合作。(圖／華映娛樂提供)

