2025媒體好感度 肖戰「有修養沒架子」奪冠 亞軍是她

娛樂新聞組／綜合報導
頂流男神肖戰不負眾望拿下「媒體好感度」冠軍。(取材自微博)
2026年伊始，「搜狐娛樂」近日根據60位媒體同行問卷調查，公布去年「媒體好感度」前五名藝人，去年主演「藏海傳」的大陸頂流男神肖戰不負眾望奪冠；第二到第四名分別為白鹿王鶴棣李蘭迪，第五名則是近日以「驕陽似我」人氣暴漲的宋威龍拿下。

第一名的肖戰被評價，受訪不會只背通稿，而是經過深度思考後回答，展現高度專業與誠意。媒體讚他「有修養、沒架子」，就算設備突發故障導致採訪中斷，他也全程靜候無抱怨。此外，他也是紅毯上唯一欠身與女主持握手的藝人。

第二名的白鹿去年連播三部劇，但她受訪時拒絕流水線式回答，始終鮮活有趣、熱梗爽快配合，製片人評其為「打工人福音」。還有媒體表示，「和她關一起都不會無聊」；第三名的王鶴棣也是幽默互動高手，即使在高強度工作中，也能用一句玩笑瞬間帶動氣氛，被稱為「內娛充電寶」。

第四名李蘭迪受訪時認真、真誠、有深度又有趣，而且「什麼都能問」。晚會後台，相對多數藝人匆匆離開，她會主動停留對話記者，被稱「軟糯小糍粑」；第五名宋威龍外表雖高冷，但私底下是個沒有明星架子的頂流，曾在趕場時折返補簽拍立得，片場休息時主動與工作人員閒聊，被讚「帥而不自知」。

其他被點名的還有易烊千璽、陳都靈、李一桐、楊紫、辛芷蕾、佘詩曼等人。

王鶴棣 李蘭迪 白鹿

