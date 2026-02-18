節奏快、有爆點 過年劇單讓你「第一集」就入坑

「他為什麼依然單身」以輕喜劇包裹現實刺點。(取材自微博)

去年年底播出的都市甜寵劇「驕陽似我」雖然已經大結局，但討論度依然很高。據不少觀眾形容，追劇追到入迷、氛圍輕鬆甜蜜且劇情「有內容」。不過網路評價也出現分歧，有觀眾認為該劇前段節奏偏慢，需撐過前3集、待職場線展開後才會明顯好看；在短劇、短影音盛行的當下，長劇鋪陳更容易被放大檢視。

「驕陽似我」改編自顧漫小說，屬「漸入佳境」類型。討論指出，前幾集以校園線為主，集中在女主與男二的情感糾葛，直到後段職場線開啟後，男主戲分增加，三人之間的拉扯與情感修羅場才逐步成形，也讓前期鋪陳被解讀為後續衝突的必要伏筆。

「玉茗茶骨」首集即以女性互助與爽感橋段吸引目光。(取材自微博)

在「節奏要快、第一集就要有看點」的觀看習慣下，搜狐娛樂整理網評「第一集就好看」的作品，涵蓋甜寵、古裝、喜劇、職場與懸疑等類型。其中，張凌赫、徐若晗「愛你」主打中醫與女患者的相遇，首集即點出一見鍾情與高氛圍感；侯明昊、古力娜扎「玉茗茶骨」走家宅與茶業題材，首集即以女性互助與爽感橋段吸引目光。

劉宇寧、宋祖兒「折腰」快速推進先婚後愛。(取材自微博)

另外，霍建華、朱珠「他為什麼依然單身」聚焦熟齡不婚議題，以輕喜劇包裹現實刺點；劉宇寧 、宋祖兒「折腰」以亂世家仇開場、快速推進先婚後愛；孫儷 、董子健「蠻好的人生」以「保險 女王」遭逢婚姻與職場危機為引爆點，首集即立住逆襲主軸。

暑期檔古裝探案「朝雪錄」則結合志怪氛圍與破案線，並以女主身分逆轉與宅鬥元素加速入題。

除了以上提到的2025年作品，不少早前電視劇也是讓人「一集就入坑」。秦嵐和已逝男星高以翔舊作「怪你過分美麗」以娛樂圈利益糾葛與資本運作開場，被形容寫實震由譚松韵、宋威龍、張新成主演的「以家人之名」因近期演員新作熱播再掀話題。