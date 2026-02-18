我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州城堡峰雪崩10人失蹤 6人等待救援

五旬加州男求24歲亞洲女友復合 釀衝突命喪泰國

節奏快、有爆點 過年劇單讓你「第一集」就入坑

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「他為什麼依然單身」以輕喜劇包裹現實刺點。(取材自微博)
「他為什麼依然單身」以輕喜劇包裹現實刺點。(取材自微博)

去年年底播出的都市甜寵劇「驕陽似我」雖然已經大結局，但討論度依然很高。據不少觀眾形容，追劇追到入迷、氛圍輕鬆甜蜜且劇情「有內容」。不過網路評價也出現分歧，有觀眾認為該劇前段節奏偏慢，需撐過前3集、待職場線展開後才會明顯好看；在短劇、短影音盛行的當下，長劇鋪陳更容易被放大檢視。

「驕陽似我」改編自顧漫小說，屬「漸入佳境」類型。討論指出，前幾集以校園線為主，集中在女主與男二的情感糾葛，直到後段職場線開啟後，男主戲分增加，三人之間的拉扯與情感修羅場才逐步成形，也讓前期鋪陳被解讀為後續衝突的必要伏筆。

「玉茗茶骨」首集即以女性互助與爽感橋段吸引目光。(取材自微博)
「玉茗茶骨」首集即以女性互助與爽感橋段吸引目光。(取材自微博)

在「節奏要快、第一集就要有看點」的觀看習慣下，搜狐娛樂整理網評「第一集就好看」的作品，涵蓋甜寵、古裝、喜劇、職場與懸疑等類型。其中，張凌赫、徐若晗「愛你」主打中醫與女患者的相遇，首集即點出一見鍾情與高氛圍感；侯明昊、古力娜扎「玉茗茶骨」走家宅與茶業題材，首集即以女性互助與爽感橋段吸引目光。

劉宇寧、宋祖兒「折腰」快速推進先婚後愛。(取材自微博)
劉宇寧、宋祖兒「折腰」快速推進先婚後愛。(取材自微博)

另外，霍建華、朱珠「他為什麼依然單身」聚焦熟齡不婚議題，以輕喜劇包裹現實刺點；劉宇寧、宋祖兒「折腰」以亂世家仇開場、快速推進先婚後愛；孫儷、董子健「蠻好的人生」以「保險女王」遭逢婚姻與職場危機為引爆點，首集即立住逆襲主軸。

暑期檔古裝探案「朝雪錄」則結合志怪氛圍與破案線，並以女主身分逆轉與宅鬥元素加速入題。

除了以上提到的2025年作品，不少早前電視劇也是讓人「一集就入坑」。秦嵐和已逝男星高以翔舊作「怪你過分美麗」以娛樂圈利益糾葛與資本運作開場，被形容寫實震由譚松韵、宋威龍、張新成主演的「以家人之名」因近期演員新作熱播再掀話題。

壓軸則是白敬亭、趙今麥「開端」，以時間循環與推理探案推進，高能密度被網友稱「幾乎沒廢鏡頭」。

張凌赫、徐若晗「愛你」首集即點出一見鍾情。(取材自微博)
張凌赫、徐若晗「愛你」首集即點出一見鍾情。(取材自微博)

世報陪您半世紀

劉宇寧 保險 孫儷

上一則

張新成「淬火年代」拚搏 寫實題材不藏拙

下一則

「絕美骨相」周也 撐得起百變造型

延伸閱讀

白敬亭、宋軼分了？ 狗仔爆私下零互動

白敬亭、宋軼分了？ 狗仔爆私下零互動
白敬亭、宋軼姐弟戀玩完了？據爆私下超冷零互動

白敬亭、宋軼姐弟戀玩完了？據爆私下超冷零互動
嗓音溫柔磁性… 宋威龍直播唱「忍住」頻卡頓 事後清唱補救

嗓音溫柔磁性… 宋威龍直播唱「忍住」頻卡頓 事後清唱補救
宋威龍直播唱「忍住」 3分鐘斷線惹森光CP粉絲哀號

宋威龍直播唱「忍住」 3分鐘斷線惹森光CP粉絲哀號

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
余天(右起)、胡瓜、余祥銓積極準備「鑽石舞台」演唱會。圖／艾迪昇傳播提供

密友爆費玉清人間蒸發 引退6年失聯

2026-02-10 12:03
蔡幸娟出道多年，是很多人的青春回憶。（本報資料照）

蔡幸娟富養正妹女兒爆紅 躲債搬家16次 熬成上億貴婦

2026-02-16 10:11
樊光耀（左起）、李劭婕、吳中天、隋棠、導演賴聲川、林依晨、張靜之、張本渝、梁正群出席舞台劇「暗戀桃花源」記者會。(記者王聰賢／攝影)

台男星娶陸女星10年 消失台演藝圈「欠一個交代」曝近況

2026-02-12 21:55
劉嘉玲(左圖)、看著老公梁朝偉一臉驚慌（右圖）。(摘自小紅書)

梁朝偉「眼神死求助臉」全網瘋傳 劉嘉玲站一旁看戲：自己處理

2026-02-11 18:57

超人氣

更多 >
華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉