「絕美骨相」周也 撐得起百變造型

周也五官充滿個人特色。(取材自微博)

大陸演藝圈年度盛事騰訊星光大賞日前盛大舉行，白鹿、劉宇寧 、趙露思 、張凌赫等眾多頂流演員一同出席，現場星光熠熠。盛典雖然已經落幕，但熱度仍然不減。尤其是今年以古裝劇「錦月如歌」爆紅的95後女星周也，在典禮過程中夾著陳星旭偷偷跟王玉雯聊天的樣子被粉絲拍到而衝上熱搜，短影片在各大社交平台刷屏式傳播，甚至已經流傳到日韓和東南亞 ，意外插曲讓周也增加不少熱度。

今年27歲的周也，以電影「少年的你」打開知名度，在今年的熱播劇「錦月如歌」中造型百變，從白紗到宮廷，再到女將軍帥氣束髮和盔甲，每個裝扮都很讓人驚豔、話題性十足。這要歸功於周也的「絕美骨相」，從額頭、眉弓、眉心到鼻梁，整個T區撐起整張臉的立體度，才能抗得住百變的造型，周也當年藝考時素顏去考試還引起騷動，被封為「最美藝考生」。

近年「骨相美人」又開始流行，像是周也、張婧儀，早年以骨相美最出名的林青霞、張柏芝等，以清晰的骨骼結構為主，面部折疊度高、立體的眉弓、清晰的下顎線，飽滿的額頭與後腦勺等等，比起線條圓潤、臉部線條柔和的「皮相臉」更抗老，能經得住時間流逝。

常聽到有人說「美人在骨不在皮」，不夠美的原因有時不在於「皮相」的鬆弛，而在於「骨相」的缺失。