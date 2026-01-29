我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財報懶人包：Meta、微軟、特斯拉、三星電子一次掌握

鮑爾為什麼遲不表態是否留任Fed理事？

2025年最差電影？「金剛不壞」票房崩 恐付不起演員片酬

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由喬杉、柳岩主演的電影「金剛不壞」票房慘澹。(取材自微博)
由喬杉、柳岩主演的電影「金剛不壞」票房慘澹。(取材自微博)

由喬杉、柳岩主演的電影「金剛不壞」，去年底上映後票房慘澹，累計48天只拿下70萬（人民幣，下同），片方分帳不足30萬，可謂血本無歸，甚至連任何一個演員的片酬都支付不起，還有網友直言這應該是2025年表現最差的電影之一。

「金剛不壞」導演李偉名雖知名度不高，但演員陣容不差，包括以喜劇表演著稱的喬杉、性感女星柳岩，以及憑藉「孤注一擲」走紅的孫陽。該片定位為「犯罪喜劇」，講述金剛因車禍痛失妻女並入獄，出獄後試圖重返生活，卻意外捲入拐賣兒童案件。過程中，他與走私頭目對峙，完成了從懦弱到硬剛的轉變。期間笑料與悲情同在，笑淚齊飛。

有觀眾表示，自己本是奔著柳岩和喜劇去看的，但劇情沉悶，全程看下來無笑點，完全不像喜劇。但也有人稱，該片藉著深沉的敘事風格和喬杉突破性的正劇表演，收穫了「悲情底色濃厚」、「演技真實克制」的評價，形成「小眾高口碑」現象。

據悉，「金剛不壞」上映後票房慘澹，單日最低票房甚至低至2900元，密鑰延期後排片占比低於0.1%。截至2026年1月23日，該片上映48天，票房不到百萬，片方估恐分不到30萬。

上一則

紅包不是1萬6…小S贈典Lu台幣10萬大紅包 寫滿愛妻守則

下一則

馬伊琍離婚6年後隱婚？向太直播爆大瓜 傳前夫成白髮醉漢

延伸閱讀

2025年最差電影？柳岩「金剛不壞」上映48天票房70萬人民幣…

2025年最差電影？柳岩「金剛不壞」上映48天票房70萬人民幣…
周末票房 拉下阿凡達3「關鍵公敵」奪冠

周末票房 拉下阿凡達3「關鍵公敵」奪冠
「阿凡達3」讓位「關鍵公敵」奪下北美票房冠軍

「阿凡達3」讓位「關鍵公敵」奪下北美票房冠軍
娛樂／好萊塢5巨頭票房盤點 迪士尼大贏家

娛樂／好萊塢5巨頭票房盤點 迪士尼大贏家

熱門新聞

霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32
霍諾德（Alex Honnold）21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為1月24日正式攀爬做準備。 （中通社）

霍諾德零防護爬101 失手就是死…Netflix「一招」防墜落

2026-01-23 17:33
馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（美聯社）

這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

2026-01-26 14:27
趙櫻子直播飆罵助理。（取材自微博）

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

2026-01-27 03:30

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦