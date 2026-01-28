才捲劈腿又爆涉毒 短劇男神何健麒喊造謠

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
帥氣的何健麒演過許多膾炙人口的短劇。(取材自微博)
帥氣的何健麒演過許多膾炙人口的短劇。(取材自微博)

被列為「短劇F4」之一的大陸短劇演員何健麒，憑藉「深情誘引」、「繁花如夢」、「落花時節又逢君」走紅，但去年捲入劈腿風波，遭知名製作人于正換角，失去演出「玉茗茶骨」機會；近日，他又遭前女友實名舉報染毒、約砲同戲女星。對此，何健麒的工作室迅速作出回應，發布嚴正聲明並報案，否認所有指控。

自稱何健麒前女友的網友「何健麒的債」日前實名舉報何健麒涉毒。指控內容包括2021年同居期間多次吸毒；2021年10月因涉毒被北京海淀警方帶走，接受尿檢、血檢和毛髮檢測，辦案記錄留存於公安執法辦案管理中心；為掩蓋檢測痕跡剃髮，後期以接髮辮子造型掩飾。

隨後，何健麒工作室發聲明回應，稱該用戶發布不實信息、捏造虛假事實誹謗，已向公安局報案追究該用戶誹謗罪相關刑事責任。何健麒本人也發微博回應，「別搞我啦，造謠你都得有個譜啊」。

而女網友在遭何健麒反駁後，再度發文駁斥，「以上所述皆為本人親眼目睹，親身經歷，願接受一切核查質證！還有，姐不缺錢！ 」

何健麒雖遭舉報涉毒，但主演短劇「君心似疾」26日照常上線，不過彈幕出現抵制言論，不少網友質疑，「劣跡藝人也能演短劇」、「大家還看得下去嗎」，但也有人替他緩頰，表示「在沒有實證前，不該輕易以訛傳訛」。

延伸閱讀

短劇男神翻車？ 去年「捲劈腿」如今被爆涉毒 何健麒說話了…

王玉雯控被劇組團隊造謠 怒喊停「突然的喜歡」宣傳

2025人氣微短劇？ 新京報點名「盛夏芬德拉」 男女演員則是…

「叔嫂禁忌戀」短劇火了…「護花」殺出重圍 網讚又虐又好嗑

