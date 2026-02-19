我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

問留守兒「為何不吃肉」被罵翻 魯豫18年後首回應：是提問技巧

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
魯豫回應曾被質疑「何不食肉糜」時解釋，那是善意的提問技巧。（取材自封面新聞）
魯豫回應曾被質疑「何不食肉糜」時解釋，那是善意的提問技巧。（取材自封面新聞）

中國知名主持人魯豫曾在採訪一群平常只吃米飯鹹菜的留守兒童時，問他們「為什麼不吃肉？」，引來對她「何不食肉糜？」、「對底層疾苦無知」的批評。事發18年後，魯豫近日終於在一檔節目中回應此事表示，她當時會問這句話，是基於這是一個善意的提問技巧，「是我當時專業的選擇」，並稱所有解讀是「荒謬的」。

據觀察者網報導，2008年一期由魯豫主持的「魯豫有約」節目中，魯豫採訪了一群留守兒童。當孩子們提到平時很少吃肉，只吃米飯鹹菜時，魯豫問道，「為什麼不吃肉？」孩子回答「因為肉太貴了」。隨後，魯豫表示，「你還知道肉價，我都不知道」。近年來，這一片段被廣泛傳播並引發對魯豫的批評，部分輿論指責其「缺乏同理心」、「何不食內糜」等。

前不久，魯豫在一檔節目中，提及網路上關於她的批評，並回應了「何不食肉糜」爭議表示，「我覺得這個信息該被大家知道，所以我要問一個不帶來任何傷害，但把信息傳遞出去的問題，這是我當時專業的選擇」。

魯豫說，「如果要解讀成『何不食肉糜』，那我沒有任何的辦法。它是一個非常基礎的提問技巧，而且是善意的。所以，所有的這一切的解讀，它是荒謬的」。

對於魯豫的最新回應，有不少網友都表示認同，魯豫當時的提問或可理解為一種採訪的策略，引導台上的孩子們自己說出「肉太貴」的核心問題，而非在主持人主動拋出問題後再追問「是或不是」，魯豫被誤會是短視頻的碎片化傳播為偏見的滋生提供了土壤。也有一些網友認為，即使是「善意的提問策略」，也可以用更加委婉的方法引導孩子們說出肉很貴的回答。

世報陪您半世紀

上一則

真人版「航海王2」 全新邪惡勢力曝光

下一則

麥特戴蒙曝Netflix潛規則 先上大場面

延伸閱讀

揭「斬殺線」後 中博主再爆：在美陪讀媽媽 成色獵對象

揭「斬殺線」後 中博主再爆：在美陪讀媽媽 成色獵對象
年底花期過後的蟹爪蘭 5步驟讓它再次綻放

年底花期過後的蟹爪蘭 5步驟讓它再次綻放
女兒書（四四）

女兒書（四四）
除鍋垢、泡咖啡...蛋殼除了當堆肥 還有多種廚房妙功用

除鍋垢、泡咖啡...蛋殼除了當堆肥 還有多種廚房妙功用

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
王菲在央視馬年春晚節目演唱「你我經歷的一刻」。（取材自微博）

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

2026-02-18 00:08
蔡幸娟出道多年，是很多人的青春回憶。（本報資料照）

蔡幸娟富養正妹女兒爆紅 躲債搬家16次 熬成上億貴婦

2026-02-16 10:11
樊光耀（左起）、李劭婕、吳中天、隋棠、導演賴聲川、林依晨、張靜之、張本渝、梁正群出席舞台劇「暗戀桃花源」記者會。(記者王聰賢／攝影)

台男星娶陸女星10年 消失台演藝圈「欠一個交代」曝近況

2026-02-12 21:55
劉嘉玲(左圖)、看著老公梁朝偉一臉驚慌（右圖）。(摘自小紅書)

梁朝偉「眼神死求助臉」全網瘋傳 劉嘉玲站一旁看戲：自己處理

2026-02-11 18:57

超人氣

更多 >
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜