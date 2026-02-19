問留守兒「為何不吃肉」被罵翻 魯豫18年後首回應：是提問技巧

魯豫回應曾被質疑「何不食肉糜」時解釋，那是善意的提問技巧。（取材自封面新聞）

中國知名主持人魯豫曾在採訪一群平常只吃米飯鹹菜的留守兒童時，問他們「為什麼不吃肉？」，引來對她「何不食肉糜？」、「對底層疾苦無知」的批評。事發18年後，魯豫近日終於在一檔節目中回應此事表示，她當時會問這句話，是基於這是一個善意的提問技巧，「是我當時專業的選擇」，並稱所有解讀是「荒謬的」。

據觀察者網報導，2008年一期由魯豫主持的「魯豫有約」節目中，魯豫採訪了一群留守兒童。當孩子們提到平時很少吃肉，只吃米飯鹹菜時，魯豫問道，「為什麼不吃肉？」孩子回答「因為肉太貴了」。隨後，魯豫表示，「你還知道肉價，我都不知道」。近年來，這一片段被廣泛傳播並引發對魯豫的批評，部分輿論指責其「缺乏同理心」、「何不食內糜」等。

前不久，魯豫在一檔節目中，提及網路上關於她的批評，並回應了「何不食肉糜」爭議表示，「我覺得這個信息該被大家知道，所以我要問一個不帶來任何傷害，但把信息傳遞出去的問題，這是我當時專業的選擇」。

魯豫說，「如果要解讀成『何不食肉糜』，那我沒有任何的辦法。它是一個非常基礎的提問技巧，而且是善意的。所以，所有的這一切的解讀，它是荒謬的」。

對於魯豫的最新回應，有不少網友都表示認同，魯豫當時的提問或可理解為一種採訪的策略，引導台上的孩子們自己說出「肉太貴」的核心問題，而非在主持人主動拋出問題後再追問「是或不是」，魯豫被誤會是短視頻的碎片化傳播為偏見的滋生提供了土壤。也有一些網友認為，即使是「善意的提問策略」，也可以用更加委婉的方法引導孩子們說出肉很貴的回答。