王珞丹、黃宗澤陷婚姻牢籠 假面夫妻有800個心眼

「暗戀者的救贖」由王珞丹(右起)、袁弘、黃宗澤主演。(取材自微博)

由林育賢執導，王珞丹、袁弘、黃宗澤主演的懸疑劇「暗戀者的救贖」日前開播。該劇將懸疑題材與夫妻情感結合，其中「假面夫妻」設定和密集反轉劇情引發熱議。

「暗戀者的救贖」中，王珞丹飾演的俞笑嫁給暗戀對象朱鶴（黃宗澤飾演），卻發現婚姻是充滿算計的牢籠。劇中夫妻表面恩愛，私下各懷祕密，黃宗澤白天溫柔體貼，夜晚翻查妻子隱私；王珞丹看似順從，實則暗中蒐集丈夫罪證，二人被觀眾形容為「800個心眼子的博弈」。

劇中三條暗戀線均導向悲劇，探討情感執念如何異化人性，並聚焦婚內精神控制、司法程序漏洞、受害者污名化等議題。導演林育賢強調，「這不是抓捕兇手的爽劇，而是人在罪惡中爬出深淵的掙扎」。

揚子晚報報導，該劇原本拍攝了20集左右的素材，為適應當下觀眾對劇情密度的要求，最終剪輯為13集，通過精簡內容避免注水，讓劇情更加緊湊。據悉，相比同類劇集以對白收尾，該劇會在每集片尾用情緒化的弦樂表達人物狀態，並設定懸念鉤子，從而勾起觀眾對下一集的觀影興趣。

電影表達手法也在劇中得到應用。該劇導演林育賢曾執導「翻滾吧！男孩」、「翻滾吧！阿信」等高口碑電影作品。而他擅長運動鏡頭設計，在劇中對於犯罪現場的鏡頭設計提升了劇集質感與故事張力。

林育賢在該劇開機時曾表示，「暗戀者的救贖」不是一部傳統意義上的懸疑劇，懸疑只是外表，聚焦的還是人性。

據了解，該劇全程在成都及周邊的崇州等地拍攝。劇組在成都進行多處勘景，林育賢認為成都的場景豐富，是這座城市的特色，「既有老城區，也有新建築，新舊融合得非常好」。