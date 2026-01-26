我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

王珞丹、黃宗澤陷婚姻牢籠 假面夫妻有800個心眼

娛樂新聞組 ／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「暗戀者的救贖」由王珞丹(右起)、袁弘、黃宗澤主演。(取材自微博)
「暗戀者的救贖」由王珞丹(右起)、袁弘、黃宗澤主演。(取材自微博)

由林育賢執導，王珞丹、袁弘、黃宗澤主演的懸疑劇「暗戀者的救贖」日前開播。該劇將懸疑題材與夫妻情感結合，其中「假面夫妻」設定和密集反轉劇情引發熱議。

「暗戀者的救贖」中，王珞丹飾演的俞笑嫁給暗戀對象朱鶴（黃宗澤飾演），卻發現婚姻是充滿算計的牢籠。劇中夫妻表面恩愛，私下各懷祕密，黃宗澤白天溫柔體貼，夜晚翻查妻子隱私；王珞丹看似順從，實則暗中蒐集丈夫罪證，二人被觀眾形容為「800個心眼子的博弈」。

劇中三條暗戀線均導向悲劇，探討情感執念如何異化人性，並聚焦婚內精神控制、司法程序漏洞、受害者污名化等議題。導演林育賢強調，「這不是抓捕兇手的爽劇，而是人在罪惡中爬出深淵的掙扎」。

揚子晚報報導，該劇原本拍攝了20集左右的素材，為適應當下觀眾對劇情密度的要求，最終剪輯為13集，通過精簡內容避免注水，讓劇情更加緊湊。據悉，相比同類劇集以對白收尾，該劇會在每集片尾用情緒化的弦樂表達人物狀態，並設定懸念鉤子，從而勾起觀眾對下一集的觀影興趣。

電影表達手法也在劇中得到應用。該劇導演林育賢曾執導「翻滾吧！男孩」、「翻滾吧！阿信」等高口碑電影作品。而他擅長運動鏡頭設計，在劇中對於犯罪現場的鏡頭設計提升了劇集質感與故事張力。

林育賢在該劇開機時曾表示，「暗戀者的救贖」不是一部傳統意義上的懸疑劇，懸疑只是外表，聚焦的還是人性。

據了解，該劇全程在成都及周邊的崇州等地拍攝。劇組在成都進行多處勘景，林育賢認為成都的場景豐富，是這座城市的特色，「既有老城區，也有新建築，新舊融合得非常好」。

上一則

觀影說劇╱「幸福之路」張震化身外送員 小童星暖哭全場

下一則

結婚46年膝下無子 陳百祥首曝明星老婆受傷致不孕

延伸閱讀

遭抹黑？ 王玉雯喊停「喜歡」宣傳 劇組：開除造謠者

遭抹黑？ 王玉雯喊停「喜歡」宣傳 劇組：開除造謠者
20集剪成13集…「暗戀者的救贖」揭露假面夫妻秘密

20集剪成13集…「暗戀者的救贖」揭露假面夫妻秘密
佘詩曼「新聞女王2」4度封后 破羅嘉良TVB史上紀錄

佘詩曼「新聞女王2」4度封后 破羅嘉良TVB史上紀錄
「新聞女王2」Man姐太強了 佘詩曼4封視后破紀錄

「新聞女王2」Man姐太強了 佘詩曼4封視后破紀錄

熱門新聞

霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
霍諾德（Alex Honnold）21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為1月24日正式攀爬做準備。 （中通社）

霍諾德零防護爬101 失手就是死…Netflix「一招」防墜落

2026-01-23 17:33
左起：貝克漢及其妻維多利亞、其子布魯克林與妻子妮可拉。(美聯社)

遭子控「不良父母」6罪狀 貝克漢外遇「傳奇小三」補刀

2026-01-21 08:56

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名