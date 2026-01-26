「太平年」開篇就「人吃人」 網嚇壞：比恐怖片窒息

「太平年」由白宇(右)、周雨彤主演。(取材自微博)

聚焦吳越王錢弘俶「納土歸宋」的歷史正劇「太平年」日前開播，就因開頭赤裸呈現五代十國「人吃人」的極端情節，引爆全網爭議，一邊是歷史迷對其還原史實的認可，一邊是普通觀眾對其尺度的質疑，讓劇集陷入「還原歷史」與「過度獵奇」的爭議。

「太平年」由楊磊擔任總導演，白宇、周雨彤、朱亞文、俞灝明、董勇、倪大紅等人主演，全劇聚焦五代末年至北宋初年吳越國「納土歸宋」歷史抉擇，講述了在紛爭割據、社會動蕩的五代末年至北宋初期，吳越國君主錢弘俶一路成長，擔負起天下責任，內除奸臣、外禦強敵，以蒼生為念，保境安民，並於北宋太平興國三年「納土歸宋」，助力實現天下太平的故事。

開篇中，後晉軍閥張彥澤為充軍糧，將百姓稱為「兩腳羊」，綁入石臼搗磨成血肉湯分食，其養子因求情遭割喉烹屍。鏡頭雖規避直接血腥畫面，但仍以暗紅液體特寫、碾磨音效暗示暴力，尤其「糧不夠，肉來湊」冰冷台詞，讓觀眾直呼「比恐怖片更窒息」，還有觀眾建議「跳過前10分鐘」。

此外，前4集超過30名歷史人物登場，但官服制式化、官職名稱冗長生僻，例如「檢校太尉」、「節度判官」等半文言頭銜，進一步加劇記憶負擔，導致不熟悉這段歷史的觀眾有點懵，「人名根本記不住啊」，甚至戲稱「太平年」為「臉盲年」。

不知是不是這些因素，「太平年」首播遇冷，收視率僅1.0822%，高峰1.1749%，被同期央八劇碾壓；網播熱度也不如預期，愛奇藝開播熱度低至774，騰訊峰值19902，未破2萬爆款線。