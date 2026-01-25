我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍楚推車險改革 壓低保費打擊詐保

「梅蘭妮亞」紀錄片1/30上映 看她在川普就職前20天生活

代孕、小三黑料纏身 張雨綺錄製遼視春晚 被網友抵制

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張雨綺錄製遼寧衛視春晚造型曝光，她身著白色羽絨服，搭配了一頭奶奶灰造型，網紅感十足。（視頻截圖）
張雨綺錄製遼寧衛視春晚造型曝光，她身著白色羽絨服，搭配了一頭奶奶灰造型，網紅感十足。（視頻截圖）

大陸各地馬年春晚近日分別進行了錄製彩排，許多藝人被拍到現身的同時，所涉爭議也被網民一個個放大檢視，陷入「代孕」、「小三」風波但至今未公開回應的女星張雨綺就是其一，在她參加錄製遼寧衛視春晚被拍到後，遼寧衛視官方微博評論區頓時湧進大批網民，留言要求抵制張雨綺，逼得遼寧衛視不得不暫時關閉官微評論區。

據報導，張雨綺近日錄製遼寧衛視春晚造型路透曝光，她身著白色羽絨服，搭配了一頭奶奶灰造型，網紅感十足。

隨後網民開始大量刷屏她的醜聞爭議表示抵制，遼寧衛視官博淪陷，其間出現不少「山海有情，代孕入刑」、「拒絕劣跡藝人登台」的呼籲。同時，有網民發現于適也參與了遼寧衛視春晚錄製，恍然大悟粉絲這一出是來「報仇」了。

此前，張雨綺在脫口秀內涵于適劈腿導致男方陷入輿論爭議，迄今未公開說明，于適粉絲們不滿已久，此次紛紛湧進遼寧衛視官微評論區，刷屏留言籲遼寧衛視抵制張雨綺，這其中還有不少是不滿2024年傳出張雨綺「插足小三、炫富、代孕」等傳聞或指控的網民，指責遼寧衛視包庇劣跡藝人。

據報導，遼寧衛視尚未回應是否刪除張雨綺的節目或在春晚封殺她，只是關閉了評論區，並設置了屏蔽詞。

張雨綺此前被其前夫袁巴元的前妻葛曉倩指控涉小三和代孕，儘管事發已經一年多，因為張雨綺至今未對此回應，加上葛曉倩爆料又有「新進度」，仍有不少網民追著她不放。

2024年10月，葛曉倩發文稱自己錘張雨綺做了她和遠巴元的小三後接到了陌生電話威脅，警方稱打電話威脅的是兩位律師，其中一位律師長期為某女星提供輿情監督服務。但兩位律師都表示不認識張雨綺。葛曉倩近日稱，年後她會去司法局投訴，要求徹查涉事律師與張雨綺是否有雇傭關係。

對於標註遼寧衛視的刷屏抵制，葛曉倩建議大家冷靜理智，表示相關帳號基本都是外包，不要為難打工人。

微博

上一則

遭抹黑？ 王玉雯喊停「喜歡」宣傳 劇組：開除造謠者

延伸閱讀

范丞丞金髮黑衣彩排春晚 網傳他將唱「李清照」

范丞丞金髮黑衣彩排春晚 網傳他將唱「李清照」
「全副武裝的低調」范丞丞金髮黑衣彩排春晚 網傳唱「李清照」

「全副武裝的低調」范丞丞金髮黑衣彩排春晚 網傳唱「李清照」
被淘汰了？王安宇央視春晚聯排未現身 衝微博熱搜第一

被淘汰了？王安宇央視春晚聯排未現身 衝微博熱搜第一
孫悅自爆戶外錄春晚被凍傷 滿臉通紅眼充血…網友心疼

孫悅自爆戶外錄春晚被凍傷 滿臉通紅眼充血…網友心疼

熱門新聞

「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32
王滿嬌感嘆演員生態不易。(圖／摘自臉書)

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

2026-01-17 14:58
出道多年的章若楠至今仍是租屋族。（取材自微博）

1人養全家、還債 章若楠拍戲9年仍租屋

2026-01-14 01:28
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
愛情虐戀短劇「護花」呈現「叔嫂禁忌戀」與「復仇大女主角」雙線敘事。(取材自微博)

「叔嫂禁忌戀」短劇火了…「護花」殺出重圍 網讚：又虐又好嗑

2026-01-17 05:00

超人氣

更多 >
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅