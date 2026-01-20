宣傳噱頭？孫怡、董子健離婚3年來首互動 「4字稱呼」引熱議

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
曾演過「羋月傳」、「與晨同光」等劇的大陸女星孫怡，與男星董子健3年前宣布離婚，結束5年婚姻。近日，孫怡罕見在社群平台發文替董子健宣傳新電影，並以「我的朋友」稱呼前夫，這也是兩人離婚後首次公開隔空互動，消息曝光後瞬間衝上熱搜，引發網友高度關注。

更引人注目的是，董子健本人隨後也現身留言區回應，「謝謝你，我的朋友」。短短一句話立刻點燃討論區，不少網友直呼難以置信，「我看了三遍才確定不是看錯名字」、「這互動太罕見了」、「是真正的和平分手吧」，甚至有人開始敲碗希望兩人復合。

孫怡與董子健過去曾是外界眼中的恩愛夫妻，離婚後各自專注事業與生活，鮮少再有交集。

此次罕見互動，也讓外界重新關注兩人關係現況，不少粉絲感嘆成熟體面的相處方式，認為即便感情走到終點，仍能保有尊重與善意。但也有人質疑是「電影宣傳噱頭」。

據悉，孫怡和董子健2017年公開認愛不到一年就宣布結婚，並迎來寶貝女兒，但2022年官宣離婚。分手原因指向兩人工作忙碌導致聚少離多，以及年紀輕輕就進入婚姻，成長背景與生活重心不同所致。

