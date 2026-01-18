林俊傑才公開認愛女友 網瘋傳和台灣女網紅貼臉照：受夠了

微博也傳出一張林俊傑（左）與台灣直播主幫媽媽慶生合照。（取材自微博）

金曲歌王林俊傑去年底首度公開感情狀態，認愛年僅24歲的中國網紅女友「七七」，還罕見曬出與女友一同出席林媽媽70歲壽宴、同框雙親的合照，消息曝光後，迅速在網路引發熱議。而就在認愛貼文發布當晚，意外也掀起另一波爭議。

被外界點名為林俊傑前女友的台灣演員兼直播主Mida（曾聖媛），隨後在社群平台發文，字裡行間疑似影射林俊傑的感情爭議，內容頗情緒化，引發網友討論。她以多個嘔吐表情符號開頭，直言看到相關消息「感到非常不舒服」，更痛批「受夠了劈腿的人官宣」，並感嘆「為什麼受傷的總是真誠的人」。

微博也傳出一張林俊傑（左）與台灣直播主的貼臉合照。（取材自微博）

該則貼文曝光後，部分粉絲立刻出面替林俊傑緩頰，Mida也態度強硬回擊，公開表示願意私訊對質，還直言「希望你等等跟我道歉」，語氣絲毫沒有退縮意味，也讓外界對兩人過往關係更為好奇。

近日更有網友翻出多張舊照在微博 瘋傳，包括Mida與林俊傑貼臉自拍合影，以及2019年兩人一同替林媽媽慶生照片，讓相關話題再度升溫。不過相關照片拍攝背景與實際關係，至目前為止，當事人皆未正面回應。

此外，Mida過去也曾在網友討論「男友或前任說過最噁心的一句話」的貼文下留言，寫下「如果妳去爆料，妳看還有哪個男的會要妳？超會PUA」等內容，被部分網友解讀為影射自身經歷，話題愈來愈八卦。