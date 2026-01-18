我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雞肉+青菜+玉米餅…農業部長稱「3元可搞定」 WSJ實測結果出爐

女子一生贏4次頭彩 是數學天賦或上帝之手？ 好友揭秘

林俊傑才公開認愛女友 網瘋傳和台灣女網紅貼臉照：受夠了

記者許晉榮／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
微博也傳出一張林俊傑（左）與台灣直播主幫媽媽慶生合照。（取材自微博）
微博也傳出一張林俊傑（左）與台灣直播主幫媽媽慶生合照。（取材自微博）

金曲歌王林俊傑去年底首度公開感情狀態，認愛年僅24歲的中國網紅女友「七七」，還罕見曬出與女友一同出席林媽媽70歲壽宴、同框雙親的合照，消息曝光後，迅速在網路引發熱議。而就在認愛貼文發布當晚，意外也掀起另一波爭議。

被外界點名為林俊傑前女友的台灣演員兼直播主Mida（曾聖媛），隨後在社群平台發文，字裡行間疑似影射林俊傑的感情爭議，內容頗情緒化，引發網友討論。她以多個嘔吐表情符號開頭，直言看到相關消息「感到非常不舒服」，更痛批「受夠了劈腿的人官宣」，並感嘆「為什麼受傷的總是真誠的人」。

微博也傳出一張林俊傑（左）與台灣直播主的貼臉合照。（取材自微博）
微博也傳出一張林俊傑（左）與台灣直播主的貼臉合照。（取材自微博）

該則貼文曝光後，部分粉絲立刻出面替林俊傑緩頰，Mida也態度強硬回擊，公開表示願意私訊對質，還直言「希望你等等跟我道歉」，語氣絲毫沒有退縮意味，也讓外界對兩人過往關係更為好奇。

近日更有網友翻出多張舊照在微博瘋傳，包括Mida與林俊傑貼臉自拍合影，以及2019年兩人一同替林媽媽慶生照片，讓相關話題再度升溫。不過相關照片拍攝背景與實際關係，至目前為止，當事人皆未正面回應。

此外，Mida過去也曾在網友討論「男友或前任說過最噁心的一句話」的貼文下留言，寫下「如果妳去爆料，妳看還有哪個男的會要妳？超會PUA」等內容，被部分網友解讀為影射自身經歷，話題愈來愈八卦。

歌手林俊傑才華洋溢，感情生活也備受關注。（取材自微博）
歌手林俊傑才華洋溢，感情生活也備受關注。（取材自微博）

微博

上一則

離婚傳聞後首合體… 何超蓮「表情冷」竇驍「動作僵」 網：不熟的感覺

延伸閱讀

中國知識網紅「樊登」首登台 逾百KOL朝聖 蔡康永也到場

中國知識網紅「樊登」首登台 逾百KOL朝聖 蔡康永也到場
47歲陳楚河首度認愛 與圈外女友牽手放閃全被拍

47歲陳楚河首度認愛 與圈外女友牽手放閃全被拍
台47歲男星陳楚河首度認愛 抱狗牽手放閃圈外女友

台47歲男星陳楚河首度認愛 抱狗牽手放閃圈外女友
安徽男3歲女兒遭懷孕女友用手捂死 「她忌妒他疼娃」

安徽男3歲女兒遭懷孕女友用手捂死 「她忌妒他疼娃」

熱門新聞

Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
章若楠甜美清新，是新一代初戀女神。(摘自章若楠微博)

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

2026-01-13 21:38
「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
出道多年的章若楠至今仍是租屋族。（取材自微博）

1人養全家、還債 章若楠拍戲9年仍租屋

2026-01-14 01:28
「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）繼續票房稱雄。（美聯社）

「阿凡達：火與燼」周末票房4連冠 一年多來僅見

2026-01-11 16:28

超人氣

更多 >
想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房