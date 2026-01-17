真實愛情故事改編… 屈楚蕭、邱天甜蜜書寫「藏地情書」

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
愛情電影「藏地情書」由屈楚蕭和邱天主演。(取材自微博)
愛情電影「藏地情書」由屈楚蕭和邱天主演。(取材自微博)

由屈楚蕭和邱天主演、當代藏地公路愛情電影「藏地情書」宣布定檔2月14日情人節上映。該片改編自暢銷書「藏地白皮書」，講述金融工程師毛銘基與大學生傅真在西藏相遇，於短暫旅途中碰撞情感，最終直面真心的故事。現實世界中，原型夫婦相伴23年，以細水長流譜寫真實愛情。

揚子晚報報導，「藏地情書」塑造了大銀幕少見的「半熟男女」形象，不是青澀懵懂，也未必全然世故，具象化呈現了兩顆年輕的心如何在雙向暗戀的過程中，一步步流露克制而洶湧的愛。毛銘基（屈楚蕭飾演）與傅真（邱天飾演）正是許多當代年輕男女的寫照，渴望愛卻習慣克制，暗自心動卻不敢輕易言明。

原著「藏地白皮書」的主人公堅守這份純粹愛情已有23年之久，至今仍有觀眾在社交平台上留言期待這個故事改編為電影，「屈楚蕭和邱天完全是我心中的毛銘基與傅真」、「想在電影院看到愛情最美好的樣子」、「致敬義無反顧的愛情」。

劇組遠赴西藏實景拍攝，演員在缺氧的沉浸拍攝體驗中感受了一場真正的藏地之旅，主演們創用「艱難、喜悅、治癒、感動」的關鍵詞來形容這次獨特的拍攝感受，讓這份真實愛情長跑改編的故事更顯真摯動人。

而片子將故事置於西藏這一獨特地域，恰恰為這種都市常態下的情感困局，提供了破題的可能——當身體在高原缺氧狀態，心靈反而得以放空。遠離城市喧囂與繁雜心緒，世俗的顧忌與偽裝被層層剝離，那份最本能、最真實的情感悸動，才得以赤裸浮現。

