「再見愛人」難挽回戀情 李施嬅：珍惜曾相愛的過程

李施嬅。（取材自微博）

曾演出「新聞女王」、「金宵大廈」等熱門港劇的香港 知名女星李施嬅，與明星私人健身教練車崇健（Anson）愛情長跑八年。兩人曾論及婚嫁、甚至已完成求婚，卻又解除婚約、分手。

噓！星聞報導，這對昔日愛侶去年攜手登上婚姻紀實真人秀「再見愛人」第五季，試圖在旅程中尋找感情的出口。然而，隨著節目落幕，兩人的關係卻出現了令人唏噓的轉折。雖然在最終抉擇中雙雙選擇「下車」意欲復合，但在日前播出的番外篇中，卻正式宣告「已經分開」。

在最終抉擇環節中，李施嬅與車崇健雙雙選擇「下車」，這一舉動在當時被視為兩人願意嘗試修補關係的信號。然而在番外篇中，李施嬅與車崇健再度現身，語氣平和地坦承，在回歸日常生活後，兩人最終還是決定結束情侶關係。

隨後，李施嬅在微博 發表長文，詳述了這段心路歷程。她坦言，當時選擇「下車」並非百分之百確定能走向終點，而是出於不忍心看到對方受傷，也想滿足對方共進晚餐的心願。更重要的是，她想給那份「微小的希望」一個機會。

節目播出期間，李施嬅在「36問」環節中對車崇健的態度曾一度引起網友熱議，甚至有人批評她過於強勢。對此，李施嬅在長文中首度揭開背後的辛酸真相。她坦言，當時的自己像個「瘋子」，甚至一度不敢看節目回放。

儘管沒有以情侶身分走下去，但李施嬅認為「再見愛人」並非白走一遭。她表示，目前的狀態是兩人最舒服的狀態—像親人、像朋友。她不再執著於「結果」二字，而是珍惜曾經真誠相愛的過程。