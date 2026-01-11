「流浪地球3」導演幽默慶祝劉德華殺青 定檔2027大年初一

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
郭帆發文配上殺青慶祝蛋糕照片，上面寫著「「恭喜華哥 殺青大吉 如沒殺青 大吉還在」。（取材自微博）
郭帆發文配上殺青慶祝蛋糕照片，上面寫著「「恭喜華哥 殺青大吉 如沒殺青 大吉還在」。（取材自微博）

許多影迷引頸期盼的大陸科幻電影「流浪地球3」終於有最新消息了，導演郭帆近日在個人社群平台發文，宣布劉德華在「流浪地球3」的戲分殺青，電影計畫2027大年初一上映。劉德華在「流浪地球2」中飾演量子科學家圖恒宇，他在受訪時預告：「這次圖恒宇會以意想不到的方式回歸，觀眾準備好紙巾就行」。

綜合快科技、揚子晚報報導，1月9日，「流浪地球」系列導演郭帆在個人微博發文宣布劉德華殺青，並配圖殺青慶祝蛋糕上寫著「恭喜華哥 殺青大吉 如沒殺青 大吉還在」，有網友解讀這或許是在暗示，下一步還會有劉德華參演。

「流浪地球3」分為上下兩集，劇本創作歷經23個月，共計15萬字。電影在2025年4月15日正式開機，依然由郭帆執導，郭帆、楊治學、龔格爾編劇，計畫2027大年初一上映。目前已經公布的陣容有：劉德華、吳京、沈騰、馬麗、楊紫瓊、李雪健、趙今麥、李光潔、沙溢、寧理、王智等。

在電影「流浪地球2」中，劉德華飾演的量子科學家圖恒宇的女兒丫丫因車禍去世，圖恒宇試圖將女兒的記憶永存於「數字生命世界」，不惜違反規定上傳意識，那句「我在呢」看哭多少人。這次「流浪地球3」直接把數字生命線拉到主線，有劇組人員透露：「圖恒宇的故事不是結束，而是人類對抗AI的新開始」。

作為系列的核心人物，劉德華奉獻了精采的表演，其在第三部中的表現一直牽動著影迷的心。劉德華近日在採訪時賣關子：「這次圖恒宇會以意想不到的方式回歸，觀眾準備好紙巾就行」。讓影迷超期待看到他再一次精采表現。

據了解，「流浪地球3」將繼續講述太陽即將毀滅的背景下，人類為了生存而在地球表面建造巨大推進器，踏上尋找新家園的宇宙征程。在本作中，流浪地球時代的年輕人將肩負起拯救地球和人類命運的重任，面對宇宙中的重重危機，他們必須挺身而出，展開一場驚心動魄的生死之戰。不僅延續「帶著地球去流浪」的硬核科幻設定，還加入了數字生命與現實世界的終極對抗。

「流浪地球3」海報。（取材自快科技）
「流浪地球3」海報。（取材自快科技）

