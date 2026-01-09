「驕陽似我」低開高走… 古早味偶像劇雖土 依然創下高熱度

趙今麥(左)、宋威龍主演的「驕陽似我」是顧漫近年來唯一新作。(取材自微博)

不管是喜歡看言情小說還是喜歡看現代偶像劇，顧漫都是一個很難繞開的名字。曾經，「何以笙簫默」、「微微一笑很傾城」、「杉杉來吃」等言情劇承包了一代人的青春，而「驕陽似我」是作家兼編劇顧漫近年來唯一新作，自然是很受關注，就算被吐槽「古早味」偶像劇「劇情過時」，熱度依然不容小覷。

揚子晚報報導，「驕陽似我」是一部相當傳統的言情劇，女主角聶曦光在校園時期經歷過一段錯位的校園初戀，進入職場遇見男主，成為上下級關系，原以為是冤家路窄，沒想到男主對她早就一見鍾情，經歷種種磨合後情投意合最後達成有情人終成眷屬的大結局。

在劇情上，「驕陽似我」並沒有太多令人驚喜的地方，為了營造甜寵的氛圍，在一定程度上犧牲了現實邏輯，比如男主的人設，28歲的神經外科天才主刀醫生，出了車禍後很快就能轉行去家族企業當部門高管，這樣的人設恐怕只能存在於偶像劇之中。

「古早味」偶像劇儘管有諸多懸浮之處，但甜味十足，女主和男主、男二之間的情感糾葛細節刻畫非常豐富，讓觀眾對這部冬日小甜劇有了追下去的動力。

不過，「驕陽似我」也犯了不少偶像劇的通病，前期的校園線，就被指「拖沓」、男二人設「勸退」，敘事也與當下清醒直接的戀愛觀有衝突。

另外，「驕陽似我」被批評服道化「土氣」、部分情節「懸浮」，倒也不冤，畢竟沒能營造出偶像劇應有的「造夢感」。相比之下，短劇和部分優質古偶在視覺爽感和世界觀構建上反而更極致。

但「驕陽似我」低開高走，說明市場依然渴望優質現偶作品，要走出危機，還要下很多功夫。「既要滿足老粉對青春記憶的情懷期待，又要適配新觀眾的現實審美」，而流量泡沫消散後，這部劇究竟能留下多少打動人心的內容，有待時間驗證。