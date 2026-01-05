我的頻道

入冬能源帳單飆漲 紐約華人嘆取暖費「吃不消」

馬杜洛首度在紐約受審有變數 紐時：辯方恐鎖定2打點

宋威龍、趙今麥情定無錫梅園… 「驕陽似我」意外帶動江蘇文旅

娛樂新聞組／即時報導
宋威龍(右)、趙今麥在無錫梅園雙向告白，終於在一起。(取材自微博)
宋威龍(右)、趙今麥在無錫梅園雙向告白，終於在一起。(取材自微博)

由宋威龍、趙今麥主演的新劇「驕陽似我」正在熱播，除了兩人的高甜互動引起熱議，劇中密集的「江蘇地域梗」也成為一大看點。據悉，身為江蘇宜興人的編劇顧漫，不僅在無錫等地取景，更把江蘇人的生活日常化作笑點滿滿的名場面。

揚子晚報報導，劇中播出的「梅園定情」橋段中，宋威龍飾演的林嶼森與趙今麥飾演的聶曦光在無錫榮氏梅園雙向告白，解開了兩人之間持續兩年的「賞梅邀約被冒用」誤會，這一段充滿浪漫與救贖感的劇情，被觀眾稱作「森光偉大的歷史性時刻」。

這個名場面也帶動取景地無錫榮氏梅園旅遊熱度。榮氏梅園官方帳號回應稱，「從驕陽似我追到了無錫梅園」。

而「驕陽似我」最新引發熱議的梗，來自男主「蘇州圖書館一次只能借五本書」的台詞。對此，蘇州圖書館官方帳號火速在線回應，「目前成人讀者證的借閱上限為20冊」，被網友戲稱「2026最快公關」。

這場劇情與現實的趣味碰撞，讓原本的台詞爭議變成了科普名場面，官方順勢科普借閱政策，實現了熱度與實用性的雙贏。

報導說，不只如此，劇中男女主在廣州出差時，深夜十點想打卡燒鵝店，女主滿臉錯愕「十點了還早啊」，男主一句「這裡是廣州又不是江蘇」直接引爆笑點。

這台詞直接戳中江蘇「早睡早起省」的熱梗，網友調侃「蘇州夜市『姑蘇八點半』不是開始是結束」，董宇輝也曾在直播中吐槽「江蘇晚上11點街上幾乎沒人」。還有人笑著認領，「江蘇人的夜生活，其實是回家輔導孩子寫作業」。

這些地域梗的走紅，離不開編劇顧漫的家鄉情結。從「何以笙簫默」的隱性彩蛋到「微微一笑很傾城」的細膩質感，她總能將江蘇的生活氣息自然融入作品。而「驕陽似我」更是把無錫太湖新城、金雞湖、拈花灣等實景打包進劇情，這些「自黑梗」還意外帶火了江蘇文旅。

譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
周深跨年夜在香港開演唱會。（取材自微博「Dear929丨周深 ）

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

2026-01-01 01:30
福原愛是日本前桌球國手。(摘自微博)

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

2025-12-31 21:54
台藝人曹西平2天前才發文，孰料驚傳驟逝。圖／摘自曹西平的粉絲愛團

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

2025-12-29 17:00
狄鶯曾在節目中當面逼問曹西平的性向。（取材自臉書）

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

2025-12-30 23:50
曹西平猝逝，享壽66歲。(摘自臉書)

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

2025-12-29 20:14

