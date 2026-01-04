我的頻道

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

久坐壓力大陽氣不足、小寒體感更冷 中醫師：早睡晚起顧臟腑

兩人一起回家 還在門口擁抱…周奇、向涵疑曝戀情

娛樂新聞組／即時報導

中國娛樂圈2026年開年第一波「戀情瓜」，來得有點讓人意外。有八卦媒體4日放出猛料，演員周奇和向涵之被拍到同進同出住所、聚會後在家門口擁抱，疑似戀情曝光，瞬間讓網友們的八卦雷達嗡嗡作響。

網易號「韓小娛」報導，根據爆料，時間線拉回到2025年12月。17日，向涵之就被拍到拖著行李進入了周奇家中，而周奇本人稍早也從同一住所離開。這「行李一拖」，關係顯然不一般。第二天（18日），兩人先後出門，共同參加了搜狐時尚盛典，還雙雙拿下了「年度潛力演員」獎。活動結束後，他們與朋友聚會直到凌晨，離場時周奇非常自然地接過了向涵之的背包，隨後一同乘車返回周奇的住所。最「實錘」的一幕發生在門口——兩人在家門外擁抱，舉止親密「黏糊」，之後一起進了家門。

這一連串「同住、同行、同擁抱」的操作，被媒體和網友視為戀情的有力佐證。從幫忙背包的體貼，到門口擁抱的親密，關係顯然超出了普通朋友的範疇。尤其是向涵之拖著行李入住、次日又共同從家中出發的細節，更被解讀為可能已進入穩定交往甚至短期同居的狀態。

然而，比起戀情本身，更多網友的第一反應是滿臉問號。評論區裡充滿了「周奇和向涵之認識？」、「這兩人八竿子打不到一起啊」的驚訝。的確，在公眾印象裡，這兩位年輕演員此前似乎並無明顯交集，突如其來的親密畫面讓不少人感到意外。

周奇在「小歡喜」中演出。(取材自新京報)
周奇在「小歡喜」中演出。(取材自新京報)

報導指出，但若仔細回溯，兩人的「連接點」其實早有伏筆。就在2025年11月3日，他們曾一同在「微博視界大會」上榮獲「年度突破演員」榮譽。緊接著12月18日又共同出席盛典領獎，次日（19日）已有帳號釋出過兩人在台下的互動內容。這些共同出席行業活動的軌跡，為如今的同框鋪墊了背景。

值得一提的是，此次事件中的兩位主角，近期都各有亮點。向涵之憑藉在「大生意人」中「白依梅」一角的演技突破，正讓她人氣攀升。而周奇則通過「小歡喜」、「聲入人心」等作品積累了扎實的觀眾緣。

報導說，周奇和向涵之雙方尚未對戀情傳聞作出任何回應。

向涵之在「大生意人」中飾演白依梅。(取材自封面新聞)
向涵之在「大生意人」中飾演白依梅。(取材自封面新聞)

