我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約地鐵B線 蟬聯最常誤點列車

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

翁美玲去世40年 湯鎮業罕談昔日愛情 「千夫所指曾讓我崩潰」

娛樂新聞組╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
湯鎮業接受訪問，首度談到去世40年的前女友。(視頻截圖)
湯鎮業接受訪問，首度談到去世40年的前女友。(視頻截圖)

1985年，香港女星翁美玲在家中開瓦斯結束生命，送醫後搶救不治，得年僅26歲，令當時戀人湯鎮業一度背上負心漢之名，被千夫所指。翁美玲逝世40年後，湯鎮業罕見受訪，談及了昔日與翁美玲的愛情。

綜合香港01、都市快報報導，她翁美玲生前憑「射鵰英雄傳」中的俏黃蓉一角，成為TVB一線花旦，深受觀眾喜愛。湯鎮業回憶，當年與翁美玲合作電視劇「十三妹」而相識，因工作繁忙，兩人聚少離多，感情逐漸出現裂痕。翁美玲最終被發現在九龍塘家中輕生，香消玉殞。事件發生後，湯鎮業一度背上「負心漢」之名，輿論壓力讓他陷入長時間低谷。

湯鎮業表示，那段時間情緒極度低落，「有兩三年沒有工作，都是家人陪伴著，我哥哥陪著我。」他坦承，當時自己沒有收入，生活依靠家人支持。直到後來前往台灣，再到亞視工作，才逐漸走出低谷，重新恢復事業。

談及與翁美玲的往事，湯鎮業語氣平和地回憶道：「這麼多年，她沒有出現在我的夢中，可能她不想煩我。」他認為，即便時間過去多年，過往的情感和事件仍深深刻在心中，但自己選擇以平靜的態度面對。

翁美玲生前與湯鎮業的情感歷程曾引發外界高度關注。葬禮上，湯鎮業曾以「髮妻之禮」送別，將木梳折斷隨葬，並獻上11朵玫瑰，但仍難消公眾質疑。兩人的好友苗僑偉曾為湯鎮業平反，指當時兩人其實已經分手，他背了多年不白之冤。

湯鎮業在訪談中也提及，翁美玲的好友楊紹鴻曾陪同翁美玲就醫，並在翁美玲去世後留下「阿翁點解你唔返嚟見我」字條，甚至曾對湯鎮業感到不滿。這些細節，讓湯鎮業回憶起當年的輿論壓力和心理負擔，更加深他對往事的理解與反思。

1982年3月，翁美玲參加港姐選美獲得第八名，隨後在「射鵰英雄傳」中飾演黃蓉，奠定了TVB一線花旦地位。湯鎮業則以電視劇「天龍八部」中的段譽及「香城浪子」中英俊公子形象深入人心，曾為80年代無線五虎之一。兩人的合作和交往，曾是香港娛樂圈津津樂道的話題。

湯鎮業坦言，那段情感經歷對他的人生和事業都有深刻影響，但他學會從低谷中重新站起。如今翁美玲逝世40年，她的作品仍廣受懷念，湯鎮業也首次以成熟心態公開談及過往，讓外界得以從另一角度了解這段曾備受關注的情感故事。

翁美玲塑造的黃蓉，至今仍無人出其右。(取材自微博)
翁美玲塑造的黃蓉，至今仍無人出其右。(取材自微博)

香港

上一則

方媛貴氣現身上海 刷卡買金飾像買菜

延伸閱讀

頂著「童星出道」標籤…周奇也愛音樂和導演 忙碌是幸福的

頂著「童星出道」標籤…周奇也愛音樂和導演 忙碌是幸福的
「繁花」游本昌化身濟公送祝福… 網友被「娃娃」稱呼破防了

「繁花」游本昌化身濟公送祝福… 網友被「娃娃」稱呼破防了
在破碎家庭長大 教師林作逸：對弱勢生更敏銳

在破碎家庭長大 教師林作逸：對弱勢生更敏銳
重溫黃金時代…周潤發宴請近百TVB老友 坐地合照超親切

重溫黃金時代…周潤發宴請近百TVB老友 坐地合照超親切

熱門新聞

譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
福原愛是日本前桌球國手。(摘自微博)

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

2025-12-31 21:54
周深跨年夜在香港開演唱會。（取材自微博「Dear929丨周深 ）

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

2026-01-01 01:30
台藝人曹西平2天前才發文，孰料驚傳驟逝。圖／摘自曹西平的粉絲愛團

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

2025-12-29 17:00
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
曹西平猝逝，享壽66歲。(摘自臉書)

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

2025-12-29 20:14

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變