我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

一家人入籍法國遭川普酸 喬治克隆尼回敬：期中選舉走著瞧

可憐又可惡？「驕陽似我」帥男二賴偉明被嫌

娛樂新聞組／綜合報導
賴偉明飾演的「莊序」引發全網兩極評價。(取材自微博)
賴偉明飾演的「莊序」引發全網兩極評價。(取材自微博)

改編自顧漫同名小說的新劇「驕陽似我」日前開播，首日熱度引爆全網，原著作者、編劇顧漫親自發文，將新作與十年前的「何以笙簫默」並稱為自己作品中風格最接近的兩部，引發全網對「顧漫式暗戀美學」的對比熱潮。隨著男女主角林嶼森、聶曦光感情升溫，男二「莊序」的虛偽深情和刻薄雙標引發全網吐槽。

觀眾對「驕陽似我」中的莊序，態度兩極化，有人心疼他自卑擰巴的暗戀；也有人被他刻薄的言行氣到血壓飆升，是個「可憐又可惡」的角色。莊序一方面嘲諷女主聶曦光「依賴家庭當寄生蟲」、「穿高跟鞋只顧漂亮」；一方面又幫女主整理論文資料、投履歷，被批「格局小、戲精附體」。

其實，出身貧寒的莊序，面對富家女聶曦光時，只能用傲慢掩飾自卑，他「怕被拒絕所以先推開對方」的心理，讓部分人共情，但也有人痛斥為「自私的內耗」。

因為這個角色，扮演「莊序」的賴偉明獲得了極高關注度。不少網友稱他為「初戀的完美具象化」，尤其聚焦於角色身上青春暗戀的酸澀感與破碎感。

有眼尖觀眾發現，賴偉明透過眼神戲與微表情強化了角色，尤其是他望向聶曦光時克制的深情與落寞，傳遞出「愛而不敢言」的酸澀，讓人直呼「像極了偷藏心事的自己」。

據悉，24歲的賴偉明出道才3年，曾演過校園青春劇「當我飛奔向你」、古裝劇「大夢歸離」等，被觀眾稱為「內娛最努力的男二」。

中風

上一則

「唱太快自己都聽不懂歌詞」 林書豪酸完周董他突現身…

下一則

暌違3年9個月 BTS 3月全員回歸歌壇推新輯

延伸閱讀

「驕陽似我」撐3集才入戲 網推10部「首集就上頭」劇單

「驕陽似我」撐3集才入戲 網推10部「首集就上頭」劇單
可憐又可惡… 「驕陽似我」最帥男二 賴偉明演出「莊序」破碎感

可憐又可惡… 「驕陽似我」最帥男二 賴偉明演出「莊序」破碎感
霸總宋威龍遇趙今麥擦火花 高甜「驕陽」霸熱搜

霸總宋威龍遇趙今麥擦火花 高甜「驕陽」霸熱搜
口碑「低開高走」年末10部黑馬劇 這齣劇焦中年情感獲好評

口碑「低開高走」年末10部黑馬劇 這齣劇焦中年情感獲好評

熱門新聞

譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
台藝人曹西平2天前才發文，孰料驚傳驟逝。圖／摘自曹西平的粉絲愛團

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

2025-12-29 17:00
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
福原愛是日本前桌球國手。(摘自微博)

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

2025-12-31 21:54
曹西平猝逝，享壽66歲。(摘自臉書)

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

2025-12-29 20:14
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00

超人氣

更多 >
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭

河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭