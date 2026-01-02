我的頻道

頂著「童星出道」標籤…周奇也愛音樂和導演 忙碌是幸福的

娛樂新聞組／即時報導
周奇從未把自己當作傳統意義上的童星。(取材自微博)
周奇從未把自己當作傳統意義上的童星。(取材自微博)

曾在電視劇「小歡喜」中扮演「方一凡」引起關注的大陸男星周奇，這一年來接連在電影「蒼茫的天涯是我的愛」、電視劇「藏海傳」、「長安二十四計」露面；密集的創作消耗著體力與情緒，但他樂在其中，「忙碌本身就是一件很幸福的事」。

新京報報導，「小歡喜」中的「方一凡」，是許多觀眾認識周奇的起點，也曾是他最鮮明的標籤。「那是一段美好的青春見證，大家一直記得他，我很開心。」周奇說。但每當進入下一個劇組，他便會有意識地暫別過往角色。「我要全心接納新的人物，不能帶著上一個角色的影子開始新的故事」。

即便已經演過不少戲，周奇仍坦言，進組初期難免會為新角色焦慮。「哪怕事先與導演溝通得再透徹，對角色理解再一致，真正開拍時依然會有壓力」。不過，這份焦慮更多來自於對角色的在意，而非對新環境的忐忑。

對於「童星出道」的標籤，周奇有自己的理解，「我從未把自己當作傳統意義上的童星，只是接觸這個行業比較早。隨著年齡增長，不斷積累經驗、結識更多人、傾聽不同的故事，再將這些養分融入新角色中」。

每部戲殺青之後，周奇都會給自己放個假。他曾經和朋友們臨時起意，去重慶來了一場「說走就走」的旅行。「大家能湊齊時間一起出門，其實是件挺難得的事，所以我們格外珍惜殺青後這段小假期，一起放鬆、放空，暢快地交流」。他的旅行夥伴相對固定，大多是熟悉的朋友。

除了表演，音樂是周奇另一個表達的窗口。去年的生日會上，他嘗試了新曲風，並把那次演出稱為「跳出舒適區的嘗試」。「音樂是我的一個出口，能釋放壓力，也能表達情緒。演戲是演別人的人生，唱歌更像是唱自己」。

報導說，周奇也對導演工作很感興趣。通過與不同導演合作，他對這個職業有了更具體的認知。「每位導演都有自己的風格，跟他們交流總能獲得新的啟發，不光是表演，還有對生活的理解」。

他說，「導演有點像老師，他們的經驗和視野比我開闊得多。每次交流，無論是關於劇本、專業還是生活，都能給我很多能量」。

