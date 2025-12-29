我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

成龍揭父子決裂內幕 罕見認錯：高壓教育逼走房祖名

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
成龍（右）罕見談及與兒子房祖名（左）長年疏離的父子關係。（取材自微博）
成龍（右）罕見談及與兒子房祖名（左）長年疏離的父子關係。（取材自微博）

國際動作巨星成龍近日在宣傳新片時，罕見談及與兒子房祖名之間長年疏離的父子關係，坦言過往深信「嚴父出孝子」，卻因過度嚴厲的高壓教育，親手將父子情推向冰點。隨著年歲增長，成龍首度公開認錯，直言「教育方式錯了」，如今已不再強求，只盼兒子能平安快樂地過生活。

成龍透露，新片片尾安排了一場父子和解的橋段，意外觸動內心深處的情感，也讓他回想起與房祖名之間的真實相處。他自曝過去對兒子幾乎沒有溫和的一面，「每次見到就是罵，從來沒有一句好話」，甚至在父親節或生日收到房祖名來電時，非但沒有感動，反而責怪對方只在特殊節日才聯絡，當場斥責後直接掛斷電話。

這樣的互動方式，讓房祖名逐漸心生畏懼，從原本一年還會打一通電話，到後來完全不敢再聯絡。成龍坦承，直到年紀漸長，才驚覺這種自以為是的教育，其實只是不斷築起彼此之間的高牆。

「我真的錯了，原來教育不是這樣子。」成龍感嘆表示，如今心態已經徹底轉變，選擇放下父親的威嚴與控制慾，讓兒子自由生活、自由選擇。少了執念後，他反而感到前所未有的輕鬆，也將這份轉變投入到仍熱愛的電影工作中。

房祖名過去曾以「星二代」身分踏入演藝圈，卻在11年前因涉入北京吸毒事件形象重挫，被列為劣跡藝人後事業全面停擺。近年他行事低調，鮮少公開露面，今年6月曾被目擊出席好友婚禮。

成龍

上一則

入獄多達40次… 鄉村歌手果凍捲改過自新 獲田州州長特赦

下一則

全球百大美女揭曉 Rosé奪冠BP全上榜 乳神史威尼第2

延伸閱讀

成龍「窒息式教育」逼走房祖名：1年1次電話到完全不聯絡

成龍「窒息式教育」逼走房祖名：1年1次電話到完全不聯絡
片酬不及成龍 洪金寶念嘉禾恩情 戲一拍20年

片酬不及成龍 洪金寶念嘉禾恩情 戲一拍20年
片酬只有成龍四分之一？洪金寶無條件幫嘉禾拍戲20年 只為感恩

片酬只有成龍四分之一？洪金寶無條件幫嘉禾拍戲20年 只為感恩
醉拳變成失智拳 成龍一頭白髮「過家家」 網友認不出

醉拳變成失智拳 成龍一頭白髮「過家家」 網友認不出

熱門新聞

劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

2025-12-24 22:38
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

2025-12-21 07:00
楊思敏因電影「新金瓶梅」受封「最美潘金蓮」。(本報資料照)

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

2025-12-22 20:54

超人氣

更多 >
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控

解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控