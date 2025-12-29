張子楓曬渾身傷痕 網友：如今才懂成龍讚她拚搏

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
張子楓胸口也有傷痕。（取材自微博）
張子楓胸口也有傷痕。（取材自微博）

女星張子楓近日在個人社交平台分享了多張日常近照，並配文「今日份拼拼湊湊」，原意在簡單記錄生活，卻被不少網友發現，張子楓裸露的手臂、胸口有不少道舊傷痕，想起成龍曾提及張子楓拍戲時手流血仍繼續演出的敬業精神，紛紛心疼地提醒她「拍戲注意安全」，刷屏留言還衝上了熱搜。張子楓回應稱受傷為意外狀況，目前恢復狀態良好，「無大礙」。

張子楓秀出手臂上的傷痕。（取材自微博）
張子楓秀出手臂上的傷痕。（取材自微博）

網易報導，有網友發現，張子楓當天發出的生活照中，裸露的手臂上有一道長長的舊傷痕跡，胸前也隱約可見淤痕、舊傷，評論區瞬間被「看哭了」、「別再受傷了」等留言刷屏，話題發酵後，網友紛紛開始追溯這背後的真實原因，猜測「肯定是拍動作戲留下的吧」、「希望劇組能更重視演員安全」，還有人感慨：「為了角色付出這麼多，真的太不容易了」，大家才知道原來這些傷痕都是她多次拍戲受傷留下的痕跡。

網友們紛紛扒文梳理張子楓多次受傷的經歷，包括她在電影「捕風追影」中飾演女警何秋果，導演楊子曾公開證實她曾因高強度訓練和實戰演練導致受傷，梁家輝也曾直言「現場看到子楓帶傷堅持，我真的很心疼，她太拚了」；今年7月拍攝「花漾少女殺人事件」，她飾演花滑運動員江寧，膝蓋和腳踝布滿冰刀劃傷與淤血，當時她笑著回應疼痛「只要對角色有用，這點苦不算什麼」。

另外，今年9月，「我們生活在南京」宣傳期，張子楓腳纏固定夾板出席活動的畫面也被曝光，胳膊上添了熱搜上的超10cm的傷痕，當時就有聲音質疑劇組安全保障是否到位。成龍也曾在一次採訪中提到，張子楓在拍攝時即便手流血，也毫不在意地繼續演出，這種拚搏精神正是一個優秀演員所必需的品質。張子楓手臂上的疤痕很可能是多年高強度拍攝累積而成的結果。

對此，張子楓回應：「受傷為意外狀況，當時已第一時間處理，無大礙，目前恢復狀態良好」。

