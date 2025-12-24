禮服遭潑墨? 趙露思穿舊衣登台 坦言「的確有BUG」

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
趙露思在星光大賞當天，突然換上九年前舊款禮服。(取材自微博)
騰訊星光大賞雖然已落幕，但相關話題熱度依舊居高不下，其中包括大陸女星趙露思「禮服出問題」事件。當天，趙露思突然換上九年前舊款禮服，據傳是原定禮服在開場前失蹤、遭潑墨惡搞，不得不緊急借來舊禮服應急。對此，趙露思事後直播時坦言，「衣服的確有BUG」，引發全網熱議。

綜合媒體報導，星光大賞原計畫為趙露思準備三件備用禮服，其中包括特別訂製款和高訂款，但活動當天，趙露思卻突然換上Francesco Scognamiglio 2016年秋冬高定舊款，搭配寶格麗全球唯一頂級珠寶亮相，禮服與珠寶的不匹配，一度引來「降級」質疑。

還有網友吐槽，廉價感禮服配不上趙露思「年度影響力藝人」地位。

次日，趙露思長期合作的造型師閔塔鯊在社交平台闢謠「禮服遭潑墨破壞、備用裙失效」說法，並稱後續問題由藝人工作室通過後援會轉達。聲明隨後被刪除，但閔塔鯊的闢謠和趙露思的「bug說」明顯矛盾。

針對禮服事件，趙露思開直播坦言，「衣服有一說一啊，有些bug是肯定存在的」、「每次出來就會有人心裡難受」。聽得出她話中有話，確認出席儀式的禮服的確出了問題，但未明確說明內幕。

趙露思隨後話鋒一轉，「這不是我最後一個活動，這也不是我最後一次跟你們見面，咱們期待下一次」，並表示後續將交由工作室處理，「我不可能今年經歷一年了，還在內耗妝不妝容的事情、裙不裙子的事情。對於我來說沒那麼重要了」，高EQ回應獲網友大讚。

據悉，高訂禮服借取需品牌評估藝人咖位及風評，非造型師單方可控，但未制定B計畫確實是造型師重大失誤。

