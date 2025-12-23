我的頻道

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌：我要死了

寒冬降低電費支出5件事 這個小動作簡單卻很有感

陸女星遭爆「動手毆打助理」錄音檔瘋傳 本人認錯道歉

記者陳穎／即時報導
左一被爆情緒失控而毆打助理。(摘自微博)
左一被爆情緒失控而毆打助理。(摘自微博)

陸網近日流出一段錄音檔，內容疑似揭露一名短劇女星與助理因薪資問題爆發激烈衝突，過程中不僅口角不斷，甚至傳出肢體拉扯聲。由於音檔中的聲線極具辨識度，不少網友迅速指認當事人疑似為短劇圈人氣女星左一，相關話題隨即在網路上迅速發酵，引發熱議。

從曝光的錄音內容可聽見，助理向女演員追討尚未結清的薪資，女方情緒激動，語氣強硬喝斥對方「滾出我家」，助理則回嗆「不給工資不走」，雙方言語火藥味濃厚。期間助理指控自己頭部遭到毆打，左一則反問「你有證據嗎？誰看見了」，隨後疑似出現拉扯與哀號聲，場面一度失控。

事件發生後，警方獲報到場處理，並協助雙方進行醫療檢查及後續協調，其中包含腦部檢查等相關費用。不過，有網友發現相關支出與賠償款項疑似由劇組代為處理，而非左一本人直接支付，再度引發外界質疑與討論。

風波延燒數日後，左一於本月21日透過抖音發布長文聲明，首度正面回應爭議。她在文中坦承與助理「小饅」之間確實發生肢體衝突，並公開致歉，表示無論對錯，「動手打人本身就是錯的」，也向一路支持她的粉絲表達歉意，承認自己未能成為良好榜樣，未來將以此為鑑，接受外界監督。

針對外界關注的薪資問題，左一說明，事件發生後為避免雙方情緒再度升高，才委託劇組製片擔任第三方協調，代為轉結工資。她同時公開轉帳紀錄，強調助理薪資共計5619.24元人民幣（約800美元）已全數結清。

