搶丞磊前排座位？ 王影璐：初來乍到不敢

王影璐（圖）否認搶走丞磊的座位。（取材自微博）

騰訊星光大賞典禮日前登場，現場星光熠熠，引起關注。不料，典禮才剛結束，便傳出女星王影璐搶走男星丞磊的座位，讓對方從第二排變成第三排。對此，王影璐回應，「沒搶座位，初來乍到也不敢」，並指出自己是按照貼有她名字的地方落座。相關話題引發熱議。

星光大賞典禮後，有網友匿名爆料「第三排女藝人搶占第二排男藝人位置」，網友通過對比獎項與座位分布鎖定王影璐和丞磊。據悉，丞磊當年獲得「年度飛躍藝人」，同獲獎的李蘭迪 、王玉雯均坐在第二排，但他卻落座第三排。

反而是奪得「年度進取藝人」的王影璐，未和同獎陳鑫海、鄧恩熙坐在第三排，而是現身第二排。

不過，據多版現場座位圖顯示，王影璐座位始終在第二排四區，並貼有實名標籤；丞磊則是在第三排，無位置變動痕跡。

據分析，王影璐今年主演了「十二封信」與「宴遇永安」，均拿下不錯的收視和口碑，反觀丞磊雖有三部劇播出，但只有「錦月如歌」熱度較高，不少觀眾認為這樣的座位安排是合理的。