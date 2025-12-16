陳曉東「騙我一輩子」奪影帝 女兒朵朵驚喜客串 暌違22年合作吳孟達

我的頻道

記者廖福生／即時報導
陳曉東女兒朵朵驚喜客串首度同台合演。（火爆娛樂提供）
第四屆香港紫荊花國際電影節公布得獎名單，陳曉東憑電影「騙我一輩子」脫穎而出，榮獲「最佳男主角」大獎，為其多年影視的演藝生涯寫下重要里程碑，得獎消息曝光後，陳曉東於社群平台開心直說：「睡醒居然拿了最佳男主角！」

電影「騙我一輩子」（原名「平凡老爸」）由李力持執導，陳曉東在片中飾演角色「駱陽」，一名看似不學無術、吊兒郎當的男子，卻因為遇見真愛，並肩負照顧失明女兒的責任，逐步完成自我救贖，從浪子蛻變為真正能扛起家庭責任的父親，電影在詼諧幽默的喜劇節奏中，融合溫暖情感與社會關懷，並提醒社會大眾關注視障者與留守兒童等重要議題。

本片一大亮點，為陳曉東首度與女兒「朵朵」驚喜客串同台合演，朵朵於片中飾演駱陽的女兒「可可」兒時角色，父女真實情感自然流露，為電影增添細膩且動人的層次，陳曉東也特別感謝朵朵在拍攝期間的投入與體諒，讓他在角色詮釋上更貼近父親內心世界。

談及接演過程，陳曉東透露，原本僅受邀客串出演劇本中的「理想爸爸形象」，但因導演李力持於片場臨時調整，決定將父親角色交由他完整詮釋，最終一路演到成為男主角，讓他直呼十分感恩導演的信任與賞識，也因此得以挑戰過往較少嘗試的喜劇表演，完成對既有形象的突破。

「騙我一輩子」女主角胡杏兒與陳曉東早在多年前便已結下合作緣分，回溯至「1999年度香港小姐競選」準決賽外景拍攝，當時陳曉東以歌手身分參與拍攝，而同場參與外景的，正是當年參賽佳麗胡杏兒。相隔多年再度於電影中攜手合作，也讓這段橫跨20多年的演藝緣分成為影迷津津樂道的話題。

當中最特別的是再度與已故前輩吳孟達（達叔）同台演出，吳孟達、陳曉東與導演李力持亦繼1998年賀歲電影「行運一條龍」後，事隔22年再度合作，對於能與達叔再次同台，陳曉東直言獲益良多，達叔生前於片場留下「戲縱有多種演法，但永遠不要在螢幕上交行貨」的提醒，也成為陳曉東難忘的演員箴言。

陳曉東最後感性致謝家人、劇組所有台前幕後夥伴，並恭喜所有中小成本得獎電影，他期盼華語電影能獲得更多影展平台的關注與宣傳，也笑言希望未來能有更多不同類型的角色與作品持續與觀眾見面，也透露近期將在推出新歌，請所有歌迷期待！

