我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

翁山蘇姬被拘禁音訊全無 子：就我所知 母親可能已經死了

岩崎茂遭中制裁後 日外相重申日中聯合聲明「尊重中國對台立場」

演活阿茲海默症患者…成龍「過家家」讓網友驚呼：認不出來

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
成龍將一位普通退休老人的日常刻畫得頗為接地氣。(取材自微博)
成龍將一位普通退休老人的日常刻畫得頗為接地氣。(取材自微博)

跨年電影「過家家」近日發布了「那個男人回來了」特別預告短片及「瞧這一家子」角色海報，成龍搖身一變，成為一名普通退休老者。看到粗布麻衣、頭頂白髮的「老人家」成龍，不少網友直呼「差點認不出來」。

「過家家」由成龍、彭昱暢、張佳寧、潘斌龍等主演，片中，成龍一改往日形象，出演退休的任繼青。他一個人出門、一個人體檢、一個人吃飯、一個人失眠，彷彿在默默詮釋著「我總是一個人在練習一個人」。

然而，因記憶模糊將租客鍾不凡（彭昱暢飾演）錯認為兒子，並聯合保健品銷售員蘇曉月（張佳寧飾演）、洗車店老闆賈爺（潘斌龍飾演）、鄰居金珍姑（李萍飾演）組成「家庭」，在日常中重塑親情定義——這群不速之客意外闖入，使任爹一個人的生活，變成了兩個人的吵吵鬧鬧，三個人的逗嘴嬉笑，再到一群人的相擁取暖。

片中，功夫巨星成龍從西裝革履變為布衣簡裝，真實呈現阿茲海默症患者的無助感，例如反覆遺忘買菜袋、對鏡自問「我叫誰啊」等細節；坐騎也從重型機車「降級」為自行車。他的皺紋爬上臉頰，步伐也不再如從前那般矯健，成龍將一位普通退休老人的日常刻畫得頗為接地氣。

不過，以往以動作片見長的成龍，此番也會挑戰高難度動作場面，上天入地、飛檐走壁，與犯罪分子展開驚險周旋。

成龍 退休 阿茲海默症

上一則

「狙擊蝴蝶」轉型 陳妍希：看了「請吃飯漂亮姐姐」想拍姐弟戀

延伸閱讀

成龍女兒回到香港了 吳卓林被目擊街頭擺攤

成龍女兒回到香港了 吳卓林被目擊街頭擺攤
成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤
成龍過世了？黑白病床照網上流傳 真相超級離譜

成龍過世了？黑白病床照網上流傳 真相超級離譜
成龍遭傳過世 百萬粉專曝「黑白病床假照片」超離譜

成龍遭傳過世 百萬粉專曝「黑白病床假照片」超離譜

熱門新聞

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
迪麗熱巴現在的臉(左圖)被指和過去的模樣(右圖)完全不同。（取材自微博）

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

2025-12-08 00:10
湯鎮業昔日帥氣十足。（取材自小紅書）

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

2025-12-08 23:30

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽
水果店店主英勇奪槍 阻止澳洲海灘恐怖分子 身中2槍

水果店店主英勇奪槍 阻止澳洲海灘恐怖分子 身中2槍