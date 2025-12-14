我的頻道

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

張柏芝稱孩子是天使 劉嘉玲爆：當年她沒男友就想當媽

娛樂新聞組／綜合報導
張柏芝說自己一輩子的夢想是生小孩、當媽媽。(取材自微博)
大陸綜藝節目「一路繁花2」因集結多位影后級大咖，引起不少關注，其中包含來自香港劉嘉玲張柏芝。近日，在節目中，劉嘉玲大爆90年代自己去上海參加活動時，張柏芝曾表示想生孩子，但當時張柏芝連男朋友都沒有，這一爆料瞬間驚動全場，成為網友熱議焦點。

香港01報導，張柏芝在節目中分享自己生完小孩後的生活，劉嘉玲突然大爆當年自己去上海參加活動時，張柏芝曾毫無顧忌地和自己說「我要生小孩」，可那時她連男朋友都沒有，這話一出直接驚動全場。張柏芝亦未否認，反而笑著回應，「孩子是天使，和有沒有男友沒關係」。

張柏芝在節目中多次強調，「我一輩子的夢想是生小孩、當媽媽、擁有家庭」，並計畫將所有時間投入家庭。面對母親心疼勸阻，她仍堅持「要生到不能生為止」。

據悉，張柏芝9歲時父母離異，姊姊隨母親離開，自己則和父親輾轉寄居親戚家，形成「僅信任血緣親人」的心理屏障。她將多子女家庭視為情感補償，直言「孩子是最牢固的情感紐帶」。

極目新聞報導，張柏芝說，自己小時候很喜歡和朋友玩，無奈遭遇了太多背叛，後來就只敢跟親戚交往，「就是家裡的人。」

張柏芝說，她現在最信任的人是自己的親姑姑，「我們什麼都能聊，什麼都能說，每一天都聯絡。家裡的人是最安全的，是我最好的朋友。」

張柏芝 劉嘉玲 香港

